Macri dio señales fiscales: bajará la ayuda del BCRA al Tesoro y no aumentará impuestos

El presidente Mauricio Macri tuvo ayer la oportunidad de cosechar varios de los gestos por los que trabajó desde el inicio de su gestión. La altísima convocatoria que tuvo el Foro de Inversiones y Negocios que se desarrolló ayer (hubo 2600 asistentes, más del doble de lo estimado en las primeras previsiones) le permitió mostrarse con varios líderes empresarios globales, y demostrar que el interés de las empresas internacionales por la Argentina está más cerca de convertirse en acciones reales. En la noche del lunes, cenó con Muthar Kent y Andrew Liveris, responsables globales de Coca-Coca y Dow, y antes de protagonizar la apertura formal del encuentro, mantuvo un desayuno al que sumó otros referentes externos y locales, entre los que sentó a Miguel Angel Gutiérrez, número uno de la petrolera estatal YPF.

El primer mandatario, fiel a su estilo, hizo un discurso breve en la apertura de la jornada. Remarcó que su gobierno "tiene como norte el desarrollo, para llegar al objetivo de pobreza cero", con un plan de infraestructura y un plan productivo como los ejes de política económica que le permitirá lograr un aumento de la inversión privada y la creación de empleo de calidad.

"En esta nueva etapa que comenzamos a recorrer, el país está nuevamente en marcha, mirando al mundo con optimismo", dijo Macri, para luego puntualizar que en los primeros nueve meses de su gobierno se recibieron "anuncios de inversión de miles de millones de dólares para los próximos cuatro años".

El encuentro, organizado por la Agencia Nacional de Inversiones, a cargo de Juan Procaccini, se desplegó por todas las instalaciones del Centro Cultural CCK, desde los subsuelos hasta su remodelada cúpula vidriada. Todo el gabinete económico tuvo oportunidad de exponer los ejes centrales de sus respectivas políticas. Los que despertaron una mayor convocatoria fueron Francisco Cabrera (Producción); Juan José Aranguren (Energía); Guillermo Dietrich (Transporte) y Ricardo Buryaile (Agroindustria). Por la tarde, la atención se la llevaron Oscar Aguad (Comunicaciones) y Gustavo Santos (Turismo). También hubo legisladores del oficialismo y de la oposición, así cómo mensajes de gobernadores de distinto signo político (como la oficialista María Eugenia Vidal y los peronistas Juan Schiaretti, Hugo Passalacqua, Juan Manuel Urtubey y Sergio Uñac), siempre pensando en mostrar consistencia en el rumbo que esperan los inversores.

La canciller Susana Malcorra tuvo la opción de entablar un diálogo sobre la reinserción de la Argentina con Alan Ducan, vicecanciller del Reino Unido (una visita difícil de esperar un año atrás) y el secretario de Comercio de España, Jaime García Legaz, quien aseguró que "hubo un cambio radical sobre la percepción de Argentina por parte de la comunidad empresarial".

Donde Macri pudo ahondar en algunas definiciones fue en una entrevista que concedió a varios medios en el ámbito del Foro, entre los que se contó El Cronista. Allí remarcó que hay señales que anticipan el fin de la recesión y el freno en la caída del empleo. También dio dos definiciones económicas clave para el 2017: su deseo de alcanzar un tipo de cambio equilibrado y que el BCRA reducirá su asistencia al Tesoro. Por último, también dejo en claro que la economía no puede aumentar el cobro de impuestos, un registro que para los inversores es central porque marca voluntad de poner límite al costo argentino.

A continuación, algunas frase del Presidente:

- "Los argentinos no pueden pagar más impuestos, pagan impuestos como en casi en ningún país del mundo con un Estado que les da muy pocas prestaciones a cambio".

- "Como presidente quiero que haya un tipo de cambio que sea equilibrado, porque el desarrollo de las economías regionales se basa en eso".

- "Empiezan a verse índices que marcan un poco el fin de la recesión"

- "Prat-Gay y Sturzenegger tienen roles distintos. Son dos visiones complementarias y como tal están funcionando, más allá de que haya matices".

- "Todos quieren venir a un país en donde se respeta la ley, donde se respetan los compromisos"

- "Yo he dialogado y dialogo con la mayoría del sindicalismo argentino. Creo en la prudencia y en el sentido común de ellos"

"Los primeros números de empleo de mes en empiezan a mostrar que se revirtió la tendencia, con la creación de 10.000 puestos. Por lo menos paró el drenaje de la pérdida de 30.000 empleos por mes"





