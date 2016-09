CEOs destacan que Argentina atraerá inversiones si cambia las reglas de juego

A las 9,30, el presidente Mauricio Macri ingresó al salón principal del Centro Cultural CCK para su discurso de apertura del Foro de Inversión y Negocios de Argentina. Bautizado como Mini Davos, el evento está llamado a convertirse en el punto de partida de un proceso de rehabilitación de la Argentina hacia el mundo y de un nuevo ’enamoramiento’ de los capitales internacionales con el país. El encuentro es seguido por 2600 asistentes de 67 países y fue inaugurado con un video institucional que mostró varias regiones del país como parte de la estrategia oficial de seducir a los capitales internacionales.

De hecho, el Gobierno ha establecido que la economía local abre oportunidades por más de u$s 175.000 en sectores como energía y minería; infraestructura; agroindustria; bienes industriales así como servicios y tecnologías. "Argentina abierta al mundo" fue el final del video que dio paso a las palabras del Jefe de Estado en donde destacó, "las reglas de juego claras, la sensatez y la confianza".

Lo hizo en la sala principal del CCK, un imponente edificio cuya construcción costó más de u$s 280 millones que se gastaron en la gestión de Cristina Fernández para homenajear a Néstor Kirchner, un ex presidente no muy afín a los capitales internacionales. Tras Macri, llegó el turno del primer panel sobre la Perspectiva Global de la Argentina, Participaron Andrew Liveris, CEO de Dow Chemical; Bruno Di Leo, vicepresidente Senior de IBM Estados Unidos; Paolo Rocca, presidente del Grupo Techint; Steve St. Angelo, director Ejecutivo para América latina y el Caribe de Toyota Japón, y Martin Sorrell, director Ejecutivo de WPP, Reino Unido.

Moderado por la periodista de la CNN, Patricia Janot, en el panel los ejecutivos coincidieron en defender las medidas de apertura, recordaron el final del cepo y el acuerdo con los holdouts y las reformas que se han venido aplicando. Al respecto, Liveris dijo que "Argentina puede ganar si cambia reglas del juego, y si es así será capaz de tener crecimiento sostenido, si tiene consistencia en la toma de decisiones". De todos modos, habló también de mejorar marcos regulatorios como el de energía; consolidar la baja de la inflación; seguir profundizando la transparencia en la gestión; generar políticas eficientes y mejorar la infraestructura y la creación de empleos. "Es el comienzo de algo, de una reforma. Los inversores necesitamos certezas", analizó Liveris.

A su turno, Paolo Rocca, aseguró que el país "ofrece oportunidades inigualables" y agregó que "las condiciones están dadas para emprender un proceso de desarrollo y de construcción de consensos". Sostuvo que luego de "una década negativa" ahora hay condiciones para generar inversiones, en "sectores como la agricultura, la energía y la infraestructura. Al Gobierno le pidió que invierta en desarrollar la infraestructura necesaria para facilitar las ventas de los productos y servicios al mundo.

Y a los funcionarios y gobernadores que lo escuchaban en el salón les dijo que "las inversiones serán las apropiadas si las reglas de juego están claras". Rocca invitó a sus pares de grandes multinacionales a mirar tres puntos: el objetivo, las condiciones macroeconómicas y el retorno posible. En el caso de Toyota, St. Angelo recordó las inversiones que la automotriz ya volcó al país.

"Lo hicimos en tiempos difíciles porque creemos en el largo plazo", remató. A su turno, Di Leo subrayó que IBM "es el exportador de tecnología informática más importante de la Argentina hacia el mundo". Y elogió las condiciones de inversión. "Podemos generar un ecosistema floreciente para los capitales que inviertan", agregó.

El británico Martin Sorrell, quien preside WPP, la compañía de marketing y comunicaciones más grande del mundo, añadió que "para exportar servicios es importante defender lo que hacés y no sólo lo que decís". Dijo que "Macri lidera un importante resurgir de Argentina y el país brinda una increíble oportunidad en momentos en que se buscan oportunidades".