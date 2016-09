Energía: se necesitan inversiones por hasta u$s 30.000 millones

La amplia convocatoria que reunió la mesa redonda donde se habló de energía en el Foro de Inversión y Negocios fue una clara demostración de que se trata de uno de los sectores estratégicos y con mayores oportunidades para los inversores. Representantes del Gobierno, con el ministro de Energía, Juan José Aranguren, a la cabeza, y destacados empresarios del rubro coincidieron en que la Argentina necesitará inversiones por u$s 20.000 millones a u$s 30.000 millones para recuperar el terreno perdido en materia energética y que será factible concretarlas con una regulación estable y de largo plazo.

"Tenemos un mercado con mucho potencial. Es posible crecer entre 2,5% y 3% anual, por lo que el potencial es enorme, especialmente en energías renovables. Para eso necesitamos resolver las distorsiones que tenemos y que los sectores de generación y distribución puedan tener resuelto los costos", manifestó Aranguren, al inaugurar la sesión. La apuesta es la instalación de nueva capacidad térmica de generación, las energías renovables y la mejora de las líneas de transmisión.

Desde el sector privado, contaron sus experiencias y perspectivas hacia adelante el responsable de ENEL Argentina (dueña de Edesur), Mauricio Bezzeccheri; y los presidentes de AES local, Martín Genesio; y de Pampa Energía, Marcelo Mindlin. Al igual que la mayoría de los cerca de 2000 empresarios que participan del evento en el CCK, los tres se mostraron muy entusiasmados con las reformas encaradas por el gobierno de Mauricio Macri y coincidieron en las grandes oportunidades que se presentan para invertir en energías renovables. Una clara demostración se dio días atrás, cuando el Gobierno licitó 1000 MW y recibió ofertas por 6000 MW.

Mientras que Bezzeccheri remarcó que con el cambio de gobierno "la seguridad jurídica se vio afirmada", Genesio sostuvo que "hubo un cambio de mentalidad" y que si bien todos son culpables de lo ocurrido en la última década, también son los protagonistas de lo que se viene, y "hay una enorme oportunidad". De todos modos, agregó que el mayor desafío es tener una regulación estable y de largo plazo y que lograrlo llevará tiempo. Mindlin fue bien claro al plantear que "la normalización tarifaria y el reordenamiento de las regulaciones para la generación son clave".

El presidente de Pampa Energía también afirmó que el Gobierno tomó las medidas correctas, pero "si las empresas que están en el país no empiezan a invertir, se abre un interrogante".

"Es muy importante como señal para que el resto del mundo se anime a seguirnos", añadió el empresario.

Luego de las exposiciones de los empresarios, le tocó el turno al Gobierno, que detalló cuáles son sus planes para avanzar en una mayor oferta de energía en el mediano y largo plazo. El secretario de Energía Eléctrica, Alejandro Sruoga, y el subsecretario de Energía Renovable, Sebastián Kind, volvieron a recalcar que la meta es alcanzar 10 GW en renovables en 2025 y que también habrá que invertir en transmisión para que no haya una limitante en los proyectos. Insistieron en que habrá licitaciones y que los precios surgirán de la libre competencia en las ofertas.