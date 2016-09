Por la crisis de Brasil, las terminales locales mantendrán hasta fin de año las suspensiones y reducción de jornadas

Por lo menos hasta fin de año, el mercado automotriz local seguirá con suspensiones y reducciones de turnos en su personal. Si bien el plano local puede aportar para que este escenario se mantenga en los próximos cuatro meses, es la fuerte crisis que sufre Brasil la principal responsable de la situación. Así fue anticipado ayer por empresarios de este sector que participaron del día inaugural del Foro de Inversión y Negocios de Argentina que organiza el Gobierno en el Centro Cultura CCK y que finalizará mañana jueves.

El país vecino sufre de una fuerte recesión en su economía que frenó la producción y venta de autos y que, al ser el principal mercado para los modelos ‘made in Argentina’, generó un efecto derrame negativo en las terminales loclaes.

Esto se debe a que el mercado brasileño absorbe la mayor parte de los autos que las terminales locales exportan y los problemas que está atravesando su economía impactan de manera directa en el ritmo de producción local de plantas como las de Fiat y Volkswagen, entre otras, que tienen su basamento productivo en la provincia de Córdoba.

En este sentido, voceros de automotrices nacionales que están participando del llamado Mini Davos argentino admitieron a El Cronista que el escenario continúa siendo complicado porque la economía brasileña no remonta, aún cuando ya logró la estabilidad política, tras la destitución de Dilma Rousseff y la confirmación de Michel Temer en la presidencia. Los hombres de negocios argentinos anticipan que hasta que Brasil no se recupere seguirán las suspensiones y turnos rotativos en las fábricas. En este sentido, Cristiano Rattazzi le confirmó a este medio, durante un break en el Foro, que en Fiat no tiene otra opción más que mantener sus políticas de menores turnos y suspensiones en su planta cordobesa. "No podemos hacer otra cosa, cuando Brasil sigue estando mal y es nuestro mayor mercado, mas allá de que podamos ampliar otros horizontes como México, por ejemplo", graficó el máximo referente de las operaciones locales de Fiat.

Hasta ahora, la automotriz es una de las terminales más golpeadas por la caída económica del país vecino ya que exporta varios de sus modelos hacia el mayor mercado del Mercosur. Hasta el mes pasado, la planta de Ferreyra venía trabajando solo 10 días por mes y la expectativa estaba puesta en el nuevo modelo que, sin embargo, arrancará en el segundo semestre del año próximo.

El sector automotriz es uno de los mas golpeados por la recesión también del mercado interno en donde las concesionarias y las terminales ofrecen promociones y descuentos para impulsar las ventas. De todos modos, las automotrices vienen anunciando planes para producir nuevos modelos en la Argentina a partir del año próximo, cuando sus referentes avizoran un mejor panorama para la economía argentina. De hecho, en el foro se encuentra participando varios CEOs globales de la industria, como Steve Angelo, director Ejecutivo para la Región América latina de Toyota.