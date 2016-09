El blanqueo depende de fondos para Chascomús

El blanqueo de la provincia de Buenos Aires podría convertirse en ley mañana pero está pendiente de una discusión política que incluye fondos para la ciudad de Chascomús, donde el intendente Javier Gastón es del Frente Renovador.

Hoy el Senado tratará sólo dos partes del proyecto que envió a la Legislatura el gobierno bonaerense: el blanqueo y normas complementarias, pero dejará para que siga discutiéndose en comisión la moratoria para agentes de retención que recogió algunas críticas. En concreto, que con la quita de capital y el perdón de intereses, grandes empresas pagarán menos que la deuda original.

El blanqueo bonaerense saldrá sin cambios, según se acordó ayer en una reunión de comisión conjunta de Presupuesto del Senado y la Cámara de Diputados.El proyecto no sería acompañado por el Frente para la Victoria, pero sí por los demás bloques. Asesorando al senador del FpV Juan Manuel Pignotto se los vio ayer en la reunión de comisión conjunta a Hernán Lorenzino, ex ministro de Economía de la Nación, y a Martín Di Bella, ex titular de ARBA.

Los contribuyentes que adhieran a este régimen de blanqueo quedan liberados del pago de los tributos que hubiesen tenido que abonar, en concreto, Ingresos Brutos e impuesto a la herencia; Sellos y retenciones sobre cuentas bancarias; intereses, recargos o multas generados; y de toda acción penal que pudiera corresponder.

El artículo 49 de la Ley nacional, invita a las provincias a adherirse al Sinceramiento, y con este avance se consolidan las únicas cinco jurisdicciones que manifestaron su voluntad de sumarse, que además de Buenos Aires, son CABA, Córdoba, Salta y Tucumán. Santa Fe se opone positivamente al blanqueo.

El problema de Chascomús es que un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación la obliga a pagar $ 100 millones a dos ciudadanas y la Legislatura votó una Ley Cerrojo para que no se aplique por 2 años ningún fallo judicial contra ese Municipio. Pero esa norma fue vetada por la gobernadora Vidal. Ahora el Frente Renovador, fuerza a la que pertenece el intendente, pide que la Legislatura rechace el veto o la provincia adelante fondos para pagar la sentencia.