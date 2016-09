El ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, se mostró optimista en un pasillo del Foro de Inversiones. Salía de reuniones con Pepsico y con BRF, que le habían comentado datos favorables, dijo. Frente al interrogante de la nueva baja de retenciones a la soja, de 5 puntos porcentuales, sostuvo que "la realidad fiscal cambió".

-¿Se van a bajar los 5 puntos porcentuales adicionales a la exportación de soja?

-Este Gobierno tiene un compromiso pero también hay una realidad fiscal que cambió. Estamos mirando el contexto desde el punto de vista del Presupuesto 2017, desde Hacienda. Desde lo productivo, analizo no sólo la realidad fiscal sino también la de las economías de cada una de las regiones y las cuestiones sanitarias. Todo esto lo vamos a analizar. Ojalá podamos llegar a todos los sectores y cumplir con todos los compromisos. Quiero dejar en claro que para este Gobierno las retenciones son un muy mal impuesto.

-Pero desde un punto de vista estratégico, ¿no favorece más la rotación de cultivos la situación actual?

-Para nosotros fue un cambio estratégico reducir las retenciones porque permitió que hoy tengamos un 25% más de área de trigo; que haya un 23% más de intención de siembra de maíz, un 32% más de uso de fertilizantes, más compra de maquinaria agrícola, mano de obra. Creo que no son medidas aisladas, son en conjunto. Pero a veces equilibrar las necesidades fiscales y productivas lleva a que tengamos que tomar medidas.

-¿Qué costo fiscal estiman? La Bolsa de Comercio de Rosario habla de $ 16.000 millones...

-Es el mismo costo el que prevemos nosotros. La Argentina va a producir alrededor de entre 55 y 57 millones de toneladas de soja en la campaña que está por empezar. Hay que mirarlo desde lo productivo y también de lo social. El fallo de la Corte no ha sido inocuo a los compromisos que tenemos. Obviamente pegó en la sustentabilidad de la política fiscal.

-Pero los productores piden previsibilidad, ¿cuándo se va a tomar decisión de la baja o no de las retenciones a la soja?

-Supongo que en los próximos meses.

-¿Es decir que la siembra que está por empezar la van a tener que hacer con los ojos vendados?

-Antes sembraban los productores y cuando lo terminaban de hacer, le subían las retenciones. Hoy nosotros le estamos diciendo que, en el peor escenario, van a estar igual que cuando sembraron, que es mejor de lo que estaban el año pasado. O, si se reducen las retenciones, van a estar mejor. Cuando se pide previsibilidad, se la reclama para no estar peor.

-Mañana (por hoy) se hace un "verdurazo"...

-La verdad es que no me llamó nadie. Me imagino cuáles serán los problemas de los productores. De todas las medidas que se han tomado en este sentido, como el caso de las peras y las manzanas, nunca tuve una nota de pedido de audiencia para explicar la situación. Entiendo las motivaciones y necesidades, pero esto no lo hacían antes.