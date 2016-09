Diputados destituyó al impulsor del impeachment

La Cámara de Diputados de Brasil expulsó a Eduardo Cunha, el legislador que en diciembre del año pasado autorizó el pedido de juicio político contra la ex presidenta Dilma Rousseff. Cunha cayó en desgracia por mentir ante una comisión parlamentaria sobre las cuentas bancarias que poseía en Suiza. El plenario puso fin a su mandato por 450 votos a favor, 10 en contra y 9 abstenciones, tras una sesión en el que el propio Cunha asumió su defensa. Los números indican que perdió el respaldo de sus aliados más cercanos.

El veterano político del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) que hasta mayo ocupó la presidencia de la cámara Baja, quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos por ocho años y puede enfrentar un arresto tras perder sus fueros. El Supremo Tribunal Federal lo investiga por corrupción. Está acusado de haber aceptado un soborno de u$s 5 millones para favorecer un contrato de una empresa con Petrobras, dinero que habría ido a las cuentas en Suiza, según información que ese país envió a la justicia brasileña.

"Esto demuestra que Brasil no tolerará más a un político que convirtió al Congreso en un contador de negocios para sobornos y favores", dijo el diputado Rubens Bueno, del Partido Socialista Popular. Bueno aseguró que Cunha aceptó sobornos de empresas y les dio instrucciones para que donaran a las campañas electorales de sus aliados.

"Yo no mentí. ¿Dónde está la prueba? ¿Dónde están los números de la cuenta?", preguntó Cunha en la sesión. El 60% de los 513 diputados están bajo investigación judicial, según el grupo Transparencia Brasil. ‘