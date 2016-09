Los hoteles porteños de cuatro y cinco estrellas, colmados por el ‘mini Davos’

El Foro de empresarios convocado por el Gobierno para atraer inversores, conocido por estos días como "mini Davos", impulsó la ocupación de los principales hoteles cinco estrellas porteños, a tal punto que varios de ellos están por estos días sin habitación disponible.



El evento convocó, según datos del gobierno nacional, a más de 2000 asistentes de 67 países, gran parte de ellos del exterior, lo que llevó a colmar los hoteles de mejor categoría de la ciudad, incluso en un mes donde habitualmente no suelen trabajar con alta ocupación. El dato no es menor, ya que los establecimientos de mayor gama son los que más vieron reducir su demanda en los últimos años, por la caída del arribo de extranjeros, tanto por viajes de turismo como por negocios.



El lujoso Four Seasons, sobre la avenida 9 de Julio, tiene sus 165 habitaciones ocupadas entre el domingo pasado y el próximo sábado. "Estamos con una ocupación al 100%, con muchísimos CEOs de compañías alojados, con permanentes reuniones, cenas o encuentros de negocios de todo tipo", precisó Gabriel Oliveri, director de Marketing del Four Seasons. "Se llenó rapidísimo, veníamos con un 65% a 70% de ocupación, porque septiembre es una temporada media, se suele llenar más en octubre y noviembre", destacó Oliveri.

Desde la cadena NH Hotels precisaron que sus dos hoteles de mayor categoría, que llevan la etiqueta Collection, los NH Jousten y NH Lancaster, también están al 100% esta semana. "Septiembre es un mes intermedio, la alta estación se inicia en octubre, de modo tal que con este evento se ha logrado mejorar la ocupación en un mes que no es habitualmente alto", comentaron desde la cadena de origen español.

El Faena hotel, de Puerto Madero, también se llenó esta semana. "Pesó mucho el evento en la ocupación", destacaron desde el lujoso establecimiento.



En la página de reservas del Hilton Buenos Aires tampoco tenían habitación disponible para esta semana.

Desde la cadena Alvear, en tanto, precisaron que notaron un incremento en la demanda de todos sus hoteles porteños. "En el caso del Alvear Art, el impacto del Foro de Inversiones se ve de manera muy clara, con una variación de 20 puntos aproximadamente, en virtud de sus servicios exclusivos y su ubicación", explicó Morgane Virey, directora de Marketing y Ventas de los hoteles Alvear.



En el caso del Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center, ubicado en Retiro y uno de los hoteles más grandes de la ciudad, con nada menos que 780 habitaciones, la ocupación creció un 15% esta semana, gracias a la demanda de asistentes al Foro, hasta llegar a un 65%, mejorando el desempeño promedio que se venía registrando este año, por la menor llegada de turistas y ejecutivos a la ciudad. "Sin dudas, sirve para mitigar el impacto de la baja en la ocupación generada sobre todo por la menor cantidad de turistas proveniente de Brasil", destacó Andres Hasdeu, director de Ventas de Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center.



También los lujosos The Brick Hotel Buenos Aires (de la colección Mgallery by Sofitel) y Sofitel Buenos Aires notaron un incremento en la ocupación esta semana por la realización del ‘mini Davos’, según informaron, sin precisar el porcentaje ocupado. El Foro, a nivel hotelero, sirvió así a dar un respiro a la hotelería de alta categoría porteña y para mejorar las expectativas de cara al futuro.



"No va a ser un mal año, vamos a terminar con entre un 5% un un 10% más de ocupación que en 2015, cuando promedió un 60%, mejor que lo que habíamos pronosticado al inicio del año. Falta aún el último trimestre, que suele ser el más fuerte del año; de ahí dependerá el cierre, pero somos optimistas", destacó Oliveri, del Four Seasons.