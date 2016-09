Hospitalizaron al ex presidente de Israel Shimon Peres

El ex presidente israelí y premio Nobel de la Paz Shimon Peres, de 93 años, fue ingresado ayer a la unidad de cuidados intensivos de un hospital cerca de Tel Aviv, a causa de un accidente vascular cerebral. "El expresidente fue internado en el hospital Tel Hashomer tras sufrir un derrame cerebral. Está consciente y recibiendo un tratamiento apropiado", informó un comunicado de su oficina.

Uno de los artífices de los acuerdos de paz de Oslo de 1993, Peres recibió el premio Nobel de la Paz en 1994, conjuntamente con el ex primer ministro israelí Yitzhak Rabin y el ex presidente palestino, Yasser Arafat, ambos fallecidos. Fue presidente del Estado de Israel de 2007 a 2014.