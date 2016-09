Una empresa de EE.UU. se quedó con un yacimiento de litio en Catamarca

La compañía estadounidense Albemarle Corporation, una de las principales industria de especialidades químicas, firmó un acuerdo con Bolland Minera para adquirir los derechos exclusivos de exploración y adquisición del Salar de Antofalla, en la provincia de Catamarca. Según informó la compañía en un comunicado, este salar tiene el potencial de ser uno de los más importantes de la Argentina.

"Nuestra empresa cuenta con la experiencia de más de 80 años en el desarrollo de yacimientos de litio en el mundo, lo que nos permite confiar en que la exploración de Antofalla tendrá resultados positivos", destacó John Mitchell, presidente de la Unidad de Litio y Materiales Avanzados de Albemarle.

En una primera etapa, se realizarán estudios de viabilidad y factibilidad técnica para la explotación de litio. La compañía estima que representará una inversión de entre u$s 8 millones y u$s 12 millones anuales. Para obtener los derechos, Albemarle se asoció con Bolland Minera, una firma local de servicios petroleros que desde 1997 cuenta con una división de minería focalizada en yacimientos mineros de bentonita sódica natural y sulfato de sodio. Además, posee yacimientos propios en el departamento de Añelo en la provincia de Neuquén.

Por su parte, Albemarle está entre los mayores productores de litio del mundo, con una participación de 33% en el mercado global. Y el mes pasado selló un acuerdo con la china Jiangxi Jiangli New Materials para comprar una planta de hidróxido de litio y otra de carbonato de litio, lo que según estimaciones de la industria le permitirá ganar cerca de otro 5,5% de participación de mercado, alcanzando alrededor de 38,5%.

La adquisición de esta operación en la Argentina también permitirá ampliar la operación de la compañía y alcanzar una producción más grande que la que existe actualmente en Chile. El litio es el material base para el almacenamiento de energía de los dispositivos móviles –como teléfonos celulares y tablets– y también se está comenzando a usar en baterías en otras industrias como automotrices. Para la compañía, la meta es capturar el 50% de la nueva demanda de carbonato de litio en los próximos años.

Albemarle ya opera en Chile, en el salar de Atacama, a través de la firma Rockwood, junto a su competidora SQM, que también anunció recientemente su ingreso a la Argentina.

En los mercado internacionales, la demanda de materias primas "tech", las que se usan para teléfonos celulares y autos eléctricos, especialmente el litio, está en alza. Y según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos, el 62% de las reservas mundiales de este recurso se concentran en un "triángulo" ubicado en el Norte de Argentina y Chile, y el Sur de Bolivia.

La semana pasada, en el marco de la XI Convención Internacional sobre Oportunidades de negocios, Exploración, Geología y Minería, Argentina Mi ning 2016, el presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, Marcelo Álvarez aseguró que la Argentina "empieza a ser una opción positiva para inversiones en el litio".