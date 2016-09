Aranguren esperó y desde el piso de enero, Shell subió casi 30%

El ministro de Energía, Juan José Aranguren, finalmente cedió a la presión política y vendió su participación accionaria de 16 millones de pesos en Royal Dutch Shell Plc, el gigante energético que presidió en Argentina entre 2003 y 2015.

¿Fue buen negocio para el funcionario? Según su declaración jurada, al momento de asumir en el cargo, el titular de la cartera de Energóa poseía $16 millones en acciones clase A de la petrolera.

Aunque no queda demasiado claro en qué momento y a qué precio el ministro accedió a estos papeles, sí se puede evaluar cuál fue el costo de oportunidad de desprenderse de ellos el lunes. Al momento de concretar la venta de forma electrónica en Euronext Amsterdam, el mercado bursátiles donde las acciones de la petrolera operan, el papel cotizaba a 21,51 euros ( u$s 24,13). El día que asumió en cambio, cotizaba a 19,65 euros (u$s 22,04).Es decir que en estos nueve meses, las tenencias del ministro se valorizaron un 8,6% en dólares.

Al mismo tiempo, si se toma la acción en su momento más bajo de 2016, a mediados de enero, la demora de Aranguren en vender le reportó una ganancia de 29%. El 20 de enero el papel de Royal Dutch Shell Plc en el mercado holandés cotizaba a 16,78 euros, unos u$s18,82. "La acción de Shell estos meses estuvo muy ligada a la coyuntura del barril del petróleo, que hizo piso en enero y comenzó un repunte a partir de marzo", explicó Nery Persichini, economista de Inversor Global. "Creo que cualquier inversor que tenga títulos de esta petrolera no está mirando su evolución diaria, sino que es una apuesta de largo plazo, a la espera que el valor del crudo se recupere", agregó.