PdVSA propone canjear u$s 7000 millones en bonos

La estatal Petróleos de Venezuela (PdVSA) propuso un canje voluntario a sus tenedores de unos u$s 7000 millones de deuda que vence en 2017 por un nuevo bono al 2020, dijo ayer el presidente de la firma, Eulogio Del Pino, quien agregó que espera que la mayoría de los inversores acepte la proposición.

La operación incluye como garantía un porcentaje de acciones de Citgo, la filial de refinación de PdVSA en Estados Unidos.

La compañía necesitaría concretarla lo más pronto posible para postergar el pago de unos u$s 2000 millones de en noviembre, por la amortización del bono PdVSA 2017N, y retrasar vencimientos por otros u$s 5000 millones del año que viene.