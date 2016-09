Otro seminario trascendente

Durante el 9º Seminario Internacional de Seguros de Vida y Retiro organizado por Avira el 1° de septiembre, el Gobierno anunció que promoverá incentivos para potenciar el desarrollo del sector, en el marco de la reforma del mercado de capitales. Así lo indicaron el secretario de Finanzas, Luis Caputo, y el vicesuperintendente de Seguros, Guillermo Bolado. Caputo destacó que buscará "potenciar el mercado interno con una moneda fuerte". "La Argentina se puede financiar a 30 años al 6,5%. Hay mucho más por hacer. No nos conformamos con esto", resaltó, al disertar frente a un auditorio con más de 700 personas referentes de la industria.

Bolado anunció el envío al Congreso de un proyecto que incluirá deducciones impositivas y garantizó que el Gobierno velará por "mejorar la integridad y la solvencia del mercado asegurador".

Claudia Mundo, presidente de Avira, consideró que están "las condiciones creadas" para alcanzar un "desarrollo del sector más acelerado y que no son tantos los años que se deben esperar para tener una fuente de ingresos para la economía productiva".

"El sector de seguros de personas como porcentaje del PBI es del 0,7% en la Argentina pero aún no es suficiente", explicó Mundo, quien detalló que "las inversiones crecieron cerca de $ 70.000 millones -71 % corresponde a Retiro y 29% a Vida-. Creemos que podemos incrementar aún más nuestro protagonismo en el mercado de capitales. Están todas las condiciones creadas para que podamos ver un desarrollo del sector mucho más acelerado", enfatizó.