Pólizas por el mundo

De acuerdo a un informe de Boston Consulting Group (BCG), el mercado de seguros privados de salud de China podría superar los u$s 167.000 millones en 2020, debido a que cada vez más personas buscan alternativas a la asistencia médica pública. De cumplirse este pronóstico, el sector vería multiplicado cinco veces los u$s 36.000 millones recaudados en 2015. El informe estima que las pólizas de reembolso registrarán el aumento más rápido ya que llegarían a significar el 36% del futuro mercado; el resto correspondería a pólizas de enfermedades graves que crecerían de manera paulatina.Colombo, la capital de Sri Lanka, será sede en noviembre de la 12ª Conferencia Internacional de Microseguros, en la que esperan a más de 400 profesionales provenientes de otros mercados. El programa del congreso revisará todas las cuestiones de interés sobre los microseguros, como el desarrollo de productos y la suscripción, modelos de distribución innovadores y tecnología, la gestión del rendimiento financiero, la cobertura de los riesgos climáticos y el análisis económico de mercados.JP Morgan considera que el terremoto que tuvo lugar a finales de agosto en Italia, con una intensidad del 6,2 en la escala de Richter, tendrá un impacto menor en las cuentas de la aseguradora italiana Generali que el ocurrido en la provincia de l'Aquila en 2009, con una intensidad de 5,9 grados. En un informe, el banco de inversión explica que esto se debe a que el nivel de aseguramiento de las viviendas en Italia no es elevado y que, frente al acontecido siete años atrás, al suceder en agosto -mes vacacional- "las pérdidas potenciales en caso de interrupción de la actividad económica son más bajas que en el terremoto de l'Aquila", ocurrido en abril. Desde la firma recuerdan que el seísmo anterior supuso para la aseguradora un aumento de las indemnizaciones de 130 millones de euros, durante el segundo trimestre de 2009.Londres conmemoró los 350 años del Gran Incendio con un amplio abanico de eventos artísticos y culturales. El siniestro, que comenzó como un pequeño fuego en una panadería en Pudding Lane en la madrugada del 2 de septiembre y destruyó el centro de la ciudad, fue el origen del nacimiento del seguro de Incendios, creándose ese año la Fire Office y diez años después la primera aseguradora contra incendios en el mundo. Más tarde, se abrieron más compañías de seguros incluyendo, en 1710, Sun Fire Office, hoy la empresa de mayor antigüedad. “El Gran Incendio dio pie a la industria moderna de seguros que conocemos hoy", dijo James Dalton, de la Asociación de Aseguradores Británicos.Joaquim Mendanha de Ataídes reemplazará a Roberto Westenberger como nuevo superintendente de Seguros Privados (Susep) de Brasil. Hasta el momento, Mendanha se había desempeñado como presidente del Sindicato de Corredores de Seguros de Goiás. Marcio Coriolano, presidente de Confederación Nacional de Empresas del Seguro (CNSeg), destacó los antecedentes del nuevo jefe del organismo. "Es reconocido en el mercado de seguros por su competencia y capacidad de liderazgo", sostuvo. En una entrevista, Mendanha aseveró que entre sus prioridades estará la defensa de los consumidores.La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) y el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) de México firmaron un acuerdo para mejorar el tratamiento de datos personales en 91 aseguradoras del país. Con este convenio, el sector asegurador obtiene apoyo técnico del INAI para capacitarse sobre la difusión de este derecho y, en específico, sobre temas como la elaboración e implementación de avisos de privacidad y mejores prácticas para la protección de datos personales. La AMIS se comprometió a promover las herramientas y mecanismos para impulsar la generación, revisión y mejora de sus avisos de privacidad.Fitch Ratings registró un crecimiento en primas suscritas anuales del 8,4% a junio de 2016, cuando en el mismo periodo del año anterior fue del 11,2%, lo que muestra una caída explicada por una menor actividad económica. El impacto en las líneas de Property y Autos (59,6% de la prima suscrita anual) significó un crecimiento menor a junio de 2016 (8,9% y 6,4%, respectivamente) en comparación con igual semestre de 2015 (20,6% y 10,4%). En cambio, el segmento de otros seguros mostró un incremento relevante (27,2% anual). Los ramos de Seguro Obligatorio de Accidentes Personales y Responsabilidad Civil registraron las principales caídas (-10,8% y -4,1%).