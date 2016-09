Con algunos trucos, Twitter pone fin al límite de los 140 caracteres

En el mes de mayo pasado los medios especializados se hicieron eco de una información que hablaba de la posibilidad de que Twitter extienda mediante algunos "trucos" el límite de los 140 caracteres, el principal distintivo de esta red de microblogging. Finalmente, ahora acaba de conocerse que estos cambios se pondrán a la práctica el lunes que viene.

Según los datos aportados por la publicación The Verge, se mantendrá el límite de caracteres por tuit, pero no se contabilizarán como parte de estos los elementos como fotografías, videos o encuestas, lo que si pasaba hasta el momento.

Además, tampoco descontarán caracteres del mensaje, las citas de otros tuits o los nombres de otros usuarios, cuando se trate de un tuit que dé respuesta al enviado previamente. Estas pequeñas variaciones además de permitir a los usuarios extender sus mensajes, es una medida que forma parte de la constante búsqueda de actualización de las redes sociales, para mantenerse vigentes ante la inmensa competencia y las demandas de los usuarios.

De hecho hace pocos días ya se había habilitado la comprobación de entrega y lectura para los mensajes directos, los mismos que para ser competitivos con los SMS, no estaban sujetos al límite de 140 caracteres, que es tan usado por los más de 300 millones de personas que tienen cuenta en esta red a nivel mundial (En la Argentina son 11,3 millones).

También hay que mencionar que ya no será necesario colocar un punto delante de la @ para que una mención sea vista por todos los usuarios. Ahora todas las menciones serán visibles para todos los seguidores.

Por otra parte, se está diciendo que a futuro existe la posibilidad de que la compañía estuviera proyectando seguir ampliando su límite hasta los 10.000 caracteres. Los cambios llegarían en un momento en el que la empresa sigue intentado incrementar su base de usuarios y mejorar sus ingresos.

El valor de mercado de la firma llegó a u$s 41.500 millones en diciembre de 2013, pero actualmente se ubica en alrededor de u$s 13.500 millones. Y mientras Jack Dorsey, CEO y cofundador de la empresa está tratando de modificar la reputación de la firma y el producto en sí mismo para alcanzar a una audiencia mayor, en el mercado se dice que si el negocio de Twitter no cambia sus resultados a mediados de 2017, habría razones para la venta.