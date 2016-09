La carga aérea cobra fuerza en la Argentina

En Puerto Iguazú, Roberto está a punto de atravesar la frontera a Brasil junto a toda su familia. Reservó y pagó por adelantado una semana de alojamiento en un all inclusive, pero comprueba que olvidó llevar consigo la cédula del Mercosur de su vehículo y no puede salir del país. Con un llamado telefónico le pide a su hermano que recoja el documento de su casa y se lo envíe por JetPacq. El sobre viaja en el vuelo AR1732 de las 14.10 llega a Iguazú a las 16 y tres horas después está en manos de Roberto.

En Mendoza, Sofía es dueña de una pyme que produce y comercializa nueces, y a través de Jetpaq ofrece a sus clientes de todo el país la entrega al otro día. Hay un importante ahorro en la cadena de comercialización que puede cubrir la logística diferenciada para que el cliente final tenga un costo similar al del supermercado con un producto de primera calidad.

"Hoy Jetpaq está presente en los 36 destinos servidos en el país con entrega a domicilio en todas las ciudades, con paquetes de hasta 20 kilos", dijo a Transport & Cargo Maximiliano Pozaric, gerente de cargas de Aerolíneas Argentinas.

El directivo resaltó que existen tres tipos de servicios. El JetPaq Super Urgente Equation, que se embarca en la primer frecuencia disponible desde su imposición en el aeropuerto, entregándose dentro de las 3 horas de arribado el vuelo a destino aún fuera del horario comercial, inclusive sábados, domingos y feriados; el Jetpaq Urgente Equation, que se sube en el primer vuelo disponible y se entrega dentro de las 3 horas de arribado el vuelo a destino en los horarios comerciales de cada localidad; y el JetPaq Clásico Variation, que se embarca en el primer vuelo disponible con un plazo de entrega dentro de las 24 horas desde su imposición en el aeropuerto.

"Aún en la variante JetPaq Clásico Variation, los tiempos de entrega son menores que el mejor producto que pueda ofrecer nuestra competencia. Transportamos paquetería, cargas, correos y todo tipo de envíos especiales que sean permitidos según normas IATA en nuestros aviones, como mascotas, o productos específicos para medicina nuclear por ejemplo. El tarifario está estructurado con 4 zonas para cubrir todo el país, y enviar un sobre por ejemplo, de Buenos Aires a un domicilio en Córdoba tiene un costo total de $206", aseguró Pozaric.

Objetivo

El próximo objetivo sobre el que se trabaja fuertemente es la actualización del sistema informático que permita realizar el pick up de los envíos, paso previo para masificar el JetPaq."La estructura logística existe, es la misma que hace la entrega. Ahora se está desarrollando la parte del sistema para tener el fronting en la web. Ya está hecho el stock de pick up para que el cliente tenga opciones, y ahora resta la última parte que es la pasarela de pago que permita cobrar previamente el servicio. Esperamos finalizar esta etapa dentro del primer trimestre de 2017", destacó el gerente de cargas de Aerolíneas Argentinas.El e-commerce es el objetivo y meta al que apunta la compañía. "La integración de los sistemas es la clave porque toda la logística y fuerza motora está funcionando pero necesitamos alimentarla inteligentemente con informática. Creemos firmemente en ese nicho de negocio que nos posibilitará un notable incremento de operaciones en los próximos 4 años", anticipó Maximiliano Pozaric.Con una participación cada vez mayor en el mercado, Aerolíneas Argentinas se encuentra entre las tres primeras líneas dentro del ranking de carga aérea del páis, con serias chances de acceder al primer escalón del podio en 2016.La carga explica el 2% de la facturación de Aerolíneas Argentinas durante el primer semestre de 2016, y de ese total, el 50% es aportado por JetPaq."Para nosotros esta presencia es muy importante y nos anima a seguir creciendo. Estamos cerrando acuerdo con bancos para ofrecer servicios preferenciales al canal de pymes, y seguimos invirtiendo en mayor seguridad. Los distintos estándares de seguridad y legislaciones determinan que si un cliente es reconocido no necesita tener el 100% de la carga escaneada. Sin embargo, nosotros igual escaneamos la totalidad sin importar de quién venga la carga. Hemos invertido en la compra de scanners nuevos que hacen doble lectura en una misma pasada, lo cual es mucho más efectivo", manifestó Pozaric.JetPaq como parte del grupo Aerolíneas Argentinas es miembro del IATA Clearing House, que facilita las conexiones interlineales a nivel mundial. Asimismo, su ingreso en noviembre 2013 al grupo Skyteam Cargo, sumó más beneficios al posibilitar la combinación con las otras líneas aéreas miembros de esta alianza mundial.