Bancos rechazaron la baja de comisiones en transacciones con tarjetas

El presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Claudio Cesario, advirtió que el consumo no aumentará “bajando la rentabilidad de otros sectores”, al rechazar el proyecto para bajar comisiones que los comercios pagan por las ventas con tarjetas de crédito.

Explicó que los bancos están “trabajando en ofrecer alternativas de solución” para cuando la cámara de diputados trate el proyecto que ya tiene media sanción del Senado.

En declaraciones a NA, Cesario señaló que “la solución que aportaron los senadores es bajar la comisión de los bancos y eso es algo que no funcionó nunca, porque ese tipo de proteccionismo no funciona y con esto las ventas no van aumentar‘”.

Enfatizó que “la caída de las ventas no se va a arreglar nunca afectando la rentabilidad de otros sectores”, al oponerse a la media sanción de senadores.

Además, recordó que los representantes de las tarjetas regionales advirtieron que “pueden desaparecer” porque “al no ser bancos se financian a tasas más altas y si le bajan la comisión dicen que desaparecen”.

“Lo que los legisladores tienen que pensar es que van a hacer con toda esta gente que tienen su industria comprometida”, señaló al referirse a las tarjetas regionales. También, consideró que si se bajan las comisiones “esto no será contra el negocio bancario sino que va ir en contra del consumidor”.

Señaló que “lo que no se puede pretender en la Argentina es que alguien preste un servicio gratis”.

Atrás del arancel del 1,5 ó 3 por ciento, “lo que hay son inversiones, las promociones, millas para viajes aéreos, la tecnología que aportamos, gente que trabaja en el sector, o sea todas eso se paga con el arancel y si me sacan el arancel es lógico que se caigan todos estos beneficios”, dijo Cesario.

En tanto, explicó que “dicen que los bancos ganaron 14 millones de pesos con las comisiones y que hay que bajar el arancel a uno de los productos que las tarjetas o los bancos venden y eso no tiene nada que ver porque por esa plata también se pagan impuestos”.

Por último, Cesario pidió “terminar en la Argentina con los subsidios y lo que está pidiendo el comercio que alguien le subsidie su caída en las ventas”.