Para The Economist, la Argentina crecerá 3% anual hasta 2020

La Argentina crecerá a un ritmo promedio del 3% anual entre 2017 y 2020, según un reporte divulgado hoy por el periódico británico The Economist.



Ese medio, influyente en círculos financieros internacionales, destacó las reformas del gobierno de Mauricio Macri para dejar atrás la “política macroeconómica distorsiva”.



El PBI argentino se aproximará a u$s 700.000 millones hacia 2020, con una inflación de un dígito, según el trabajo de The Economist Intelligence Unit, la unidad de negocios del grupo.



Destacó el potencial de crecimiento sostenido de la Argentina para los próximos años y calculó que el PBI nacional crecerá a un ritmo anual del 3% hasta el 2020.



La publicación británica destacó las reformas del gobierno de Macri para dejar atrás la “política macroeconómica distorsiva” y reducir la inflación a un dígito en 2019.



Anticipa un crecimiento de 2,7% para 2017; 4% para 2018; 3,2% en 2019 y un 3,4% para 2020.



En tanto, calculó que en 2015 la expansión económica de la Argentina fue de 2,4%, seguida de una contracción de 1,6% en 2016.



“La posición de la Argentina en nuestra clasificación de entorno de negocios mejora considerablemente entre el histórico y períodos de proyección. La débil clasificación histórica refleja la herencia de política macroeconómica distorsiva y expansionista, junto a un deterioro en el marco legal y regulador‘, indicó.



La tasa de inflación la estimó en 26,5% anual en 2015, con un techo de 42,8% acumulado en 2016.



Sin embargo, prevé una notoria desaceleración para los próximos años: 23,5% (2017); 13,6% (2018), para situarla en un dígito en 2019 (9,4%) y 2020 (7,9%).



“La administración Macri ha acometido la eliminación de distorsiones y, en muchas áreas, como en el control de divisas, los resultados ya han sido alcanzados‘, consideró el informe.



Para The Economist, las reformas de Macri ‘devolverán a la economía al crecimiento sostenible‘, pero alertó que la Argentina afrontará años de elevado desequilibrio fiscal. Señaló que el déficit primario de las cuentas públicas fue de 4,9% del PBI en 2015 y que éste se ampliará a 4,9% al cierre de 2016. Para 2017 el rojo fiscal se reducir a 4,3%, para continuar en descenso en 2018 (-3% del PBI), 2019 (-2,8%) y 2020 (-2,4%).