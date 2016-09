El freno en las tarifas provocó deflación en la Ciudad pero los alimentos aumentaron

Por el freno al aumento del gas por parte de la Justicia, el IPC en la Ciudad de Buenos Aires mostró deflación: en agosto disminuyó un 0,8% en comparación con julio. El rubro vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, que es donde se engloba a las tarifas, registró una baja de 9,5% en un mes, producto del fallo de la Corte Suprema por el gas. De todos modos, este ítem en los últimos 12 meses creció fuerte, un 60,7%, porcentaje que se incrementará desde octubre cuando el Gobierno ponga en práctica el nuevo cuadro tarifario que presentará el viernes en la audiencia pública.

El dato positivo es que aún excluyendo el impacto de la caída en las tarifas de gas por red, la variación del IPC CABA fue de 0,9% mensual, "marcando así una desaceleración respecto de los meses previos y siendo el menor registro desde la publicación de este indicador (julio de 2012)", resaltó la Dirección General de Estadísticas y Censos porteño.

Aún con la deflación de 0,8% que marcó el indicador para agosto, en el año acumula una suba de 31% y, en los últimos 12 meses, la expansión fue de 43,5%. La variación interanual, por impacto de las tarifas, fue 3,7 puntos porcentuales por debajo de la de julio.

"La tasa de variación mensual del Ipcba estuvo afectada por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que resolvió que las tarifas residenciales de gas por red debían retrotraerse a los valores vigentes al 31 de marzo, dejando sin efecto el aumento que había entrado en vigencia a partir del 1º de abril. Al tratarse de una medida retroactiva, se aplicó para todos los días del mes de agosto el cuadro tarifario de marzo. Cabe mencionar, que siguiendo las prácticas internacionales en la materia, no se contemplaron los reembolsos de períodos anteriores.

Al desagregar por subíndices, en agosto el "resto Ipcba", que es lo que mide la inflación subyacente o núcleo, registró un incremento de 1,6%, "verificando una significativa desaceleración respecto de los meses previos", destacó la dirección de estadísticas. En términos interanuales, el aumento fue de 40,5%, que es 0,8 puntos porcentuales respecto de julio.

El rubro que más subió fue comunicaciones, con un 2,5%, seguido por bienes y servicios varios (1,4%); educación (1,1%) y salud (1,1%). Alimentos y bebidas no alcohólicas creció, pero menos que otro meses, en un 0,9%. Los principales aumentos se registraron en leche, productos lácteos y huevos (2,8%); aguas minerales, bebidas gaseosas y jugos (3,6%); pan y cereales (1,7%); y carnes y derivados (1,2%).

Ayer también se conoció el IPC Congreso, que surge de un promedio de consultora y que es difundido por legisladores de la oposición. La inflación de agosto fue, según este indicador, un 0,5%, el registro más bajo en lo que va del año. Con esta suba, en los últimos 12 meses acumuló un alza de 43,5%.

También en este caso el freno en la Justicia del tarifazo significó que la inflación registrara un incremento menor: sin este impacto el aumento fue de 1,6%. De hecho el rubro Vivienda y Servicios Básicos cayó más de 4% el mes pasado. En tanto, el "IPC Core" mostró un alza en agosto que rondó el 1,9%, un poco por arriba de la inflación núcleo porteño.

El ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, hace unas semanas consideró que "la inflación ya no es un problema" cuando buscó relativizar el reclamo de los sindicatos por una posible reapertura de las negociaciones paritarias.

El Indec dará a conocer esta tarde el IPC correspondiente a agosto. Según afirmó su director, Jorge Todesca, en declaraciones radiales, el impacto de las tarifas será de 0,7 puntos porcentuales. A diferencia del indicador de inflación porteño, el Indec computará el freno en la tarifa de gas desde el 18 de agosto, que fue el día que se dio a conocer el fallo del máximo tribunal, según explicó Todesca. Es de esperar entonces que el IPC oficial marque un número mayor al 0,8% en negativo del indicador porteño.