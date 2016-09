Las expectativas de los empleadores son positivas para el cuarto trimestre

Según un estudio de ManpowerGroup correspondiente al cuarto trimestre de 2016, las expectativas de los empleadores sobre las posibilidades de tomar personal neteada de quienes esperar disminuir su nómina en este período son positivas en 6%, lo que representa un aumento de 4 puntos porcentuales con respecto a la medición de la Expectativa Neta de Empleo del trimestre anterior y sin modificaciones respecto al mismo trimestre de 2015.

Del total de la muestra, un 12% de los empleadores pronostica incrementar sus niveles de contratación, el 8% anticipa un descenso, el 77% no espera cambios y un 3% no aún sabe qué hará.

Los planes de contratación se mantienen positivos en 8 de los 9 sectores económicos y en 5 de las 6 regiones analizadas.

Entre los sectores económicos analizados, las intenciones de contratación más sólidas se registran en Construcción y Finanzas, Seguros & Bienes Raíces, con expectativas de 14% y 12%, respectivamente. En tanto, el sector de Minería reporta los resultados más bajos, con una Expectativa negativa de 4%.

Además, se detectan oportunidade

s de contratación para los sectores de Administración Pública y Educación (8%) y Manufactura (7%). Las intenciones más modestas se detectan en los sectores de Transportes y Servicios Públicos y Comercio Mayorista y Minorista, ambos con Expectativas Netas de 3%.

A nivel regional, los planes más positivos son reportados por los empleadores de NOA (Noroeste) con una Expectativa de 13%. Por su parte, Patagonia presenta el valor más bajo con una Expectativa Neta negativa de 2%.

La Encuesta de Expectativas de Empleo Global de ManpowerGroup lanzada ayer revela que, para el cuarto trimestre de 2016, los empleadores de Argentina reportan una Expectativa Neta de Empleo de 6%. De acuerdo a los 800 empleadores encuestados, las intenciones de contratación incrementan cuatro puntos porcentuales con respecto al trimestre pasado y no presentan cambios respecto al mismo período del año anterior.

La Expectativa Neta de Empleo (ENE) se obtiene tomando el porcentaje de empleadores que prevé un aumento en sus contrataciones, restándole a éste el porcentaje que espera una disminución del empleo en su nómina para el próximo período.

"Las intenciones de contratación para el cierre de este año muestran ciertos signos de recuperación respecto a los últimos dos trimestres, aunque mantienen valores moderados. El porcentaje de empleadores argentinos que no planifica realizar cambios en sus dotaciones sigue siendo significativo pero parece haber una mejor perspectiva para el último trimestre, lo cual no deja de ser una buena señal para el mercado de trabajo", explicó Fernando Podestá, director nacional de Operaciones de ManpowerGroup Argentina.

En la comparación trimestral, las expectativas netas de contratación mejoran en siete de los nueve sectores que mide Manpower. Los empleadores de Manufacturas reportan un aumento de 8 puntos porcentuales, mientras que el sector de Construcción mejora en siete puntos porcentuales. Aumentos de 6 y 5 puntos porcentuales se registran para los sectores de Finanzas, Seguros & Bienes Raíces y Agricultura & Pesca, respectivamente. Mientras no se reportan cambios por parte de los empleadores de Minería y Transporte y Servicios Públicos. En la comparación interanual, las expectativas netas de contratación declinan en cinco de los nueve sectores. Los empleadores del sector de Servicios reportan un descenso de 8 puntos porcentuales, mientras que las expectativas son 6 puntos más débiles para el sector de Minería. Sin embargo, se reportan expectativas más optimistas para Finanzas, Seguros & Bienes Raíces, con un incremento de 12 puntos porcentuales, y Agricultura y Pesca, con un aumento de 6 puntos porcentuales.

Los empleadores en cinco de las seis regiones esperan aumentar sus planteles. En el caso de AMBA, los empleadores anticipan niveles más bajos con una expectativa neta de 3%.