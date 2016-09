La Justicia permite a la ANSeS usar el FGS para Reparación Histórica

La Justicia le permitió ayer a la ANSeS utilizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para afrontar los pagos de la reparación histórica hasta tanto resuelva la apelación contra la cautelar que le impedía usar esos recursos y así como la recusación al juez que la concedió. En tanto, el proceso sacó a la luz una asignación incorrecta de los expedientes en el fuero Federal de la Seguridad Social.

Mientras el FGS no podía ser usado, ANSeS utilizó $ 55 millones provenientes del blanqueo de capitales para pagar el recálculo del haber en el marco del programa de reparación histórica a los primeros 264 mil jubilados que les corresponde en forma automática, porque el recálculo no supera dos jubilaciones mínimas y no tengan juicio con el organismo, y el beneficio abreviado para los mayores de 80 años o cuyo reajuste no supere los $ 1000 mensuales.

En octubre, este anticipo alcanzará a un segundo grupo de jubilados, de 220 mil.

El 24 de agosto, el juez de primera instancia Juan Fantini dispuso una cautelar parcial contra el programa de Reparación Histórica para que se abstenga de aplicar el artículo 28, incisos a y b, en respuesta a la interposición de un amparo por parte del abogado Miguel Ángel Fernández Pastor, quien había solicitado que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 2, 28, 33, 34 y 95 de la ley 27.260.

La ANSeS apeló la medida y recusó al juez por prejuzgamiento. Y debido al proceso para cursar ambas medidas, el organismo se enteró de que el primer sorteo para que la causa recaiga en el juez Fantini fue irregular.

"ANSeS entiende que no corresponde que intervenga el juez de primera instancia, ni el juez de Cámara. Se debería declarar la nulidad por la irregularidad del sorteo", explicaron en el organismo. Ahora estudia presentar un tercer recurso por este incidente para fijar la transparencia del proceso judicial.

Por lo pronto, ayer la Justicia concedió a la ANSeS el recurso de apelación contra la resolución cautelar con efecto suspensivo, como prevé la ley 26854, de medidas cautelares, ante casos contra el Estado.

Y la sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social ordenó la remisión de tanto de la recusación como del recurso de amparo a la Secretaría General del fuero para sortear la sala que debería intervenir.

Durante el proceso de apelación y recusación salió a la luz un proceso irregular en la forma en que se asignaron las causas.

Al interponer la recusación, el juez Fantini se desprendió del expediente sin resolver la apelación. Pero en vez de remitirlo a la Cámara para que se sortee el nuevo juez que debía intervenir mientras durara la recusación, se lo envió al siguiente juzgado por número, a cargo de la jueza Alicia Braghini. Pero ella lo envió a la Cámara para sorteo, que resultó en el envío del expediente al juez subrogante Fernando Strasser.

El incidente de recusación fue enviado a la sala III de la Cámara, pero los jueces respondieron ayer que existió una inconsistencia en la conexidad informática y que no les corresponde la causa, con lo cual mandaron a efectuar un nuevo sorteo.

La inconsistencia muestra que el amparo interpuesto ingresó al juzgado de Fantini por estar asociado a otro expediente que finalmente la fiscalía probó que no existía conexión. En tanto, la ANSeS entiende que Fantini tendría que haber chequeado esa falta de conexidad desde la recepción de la causa.

Respecto de la apelación, Strasser se limitó a recepcionar el expediente y conceder el recurso con efecto suspensivo.

En este juzgado, colapsado y con fallas en los sorteos, es donde recaerán las homologaciones de la reparación histórica. ANSeS explicó que están llevando adelante desde hace meses un trabajo operativo con el Poder Judicial para que ese fuero pueda absorber la gran cantidad de expedientes electrónicos que recibirá en los próximos meses.

Y por esa razón también se sorprendió del fallo contrario al uso del FGS.