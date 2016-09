Macri y Lifschitz acordaron el regreso de gendarmes a Santa Fe

El presidente Mauricio Macri recibió al gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, después de duros cruces por la inseguridad y las víctimas del narcotráfico en esa provincia, y acordaron crear un "comité estratégico y político" y otro "operativo" para coordinar el "trabajo conjunto de las fuerzas federales y de la policía" en la lucha contra el narcotráfico. De esta manera, la Nación acordó el envío de fuerzas federales a la provincia.

Así lo anunciaron ayer por la tarde en una conferencia de prensa conjunta en la Casa Rosada la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Rogelio Frigerio; y el propio Lifschitz, al término del encuentro presidido por Macri, para anunciar la firma del convenio que tendrá vigencia por un año y medio, para toda la provincia de Santa Fe, hasta el 31 de diciembre de 2017.

El gobernador tuvo que soportar que Macri incluyera en la reunión a la ministra Bullrich, quien había acusado al referente socialista de no querer "depurar la fuerza de la provincia". De hecho, el Presidente definió que la ex diputada coordinará el plan, en representación del Ejecutivo. Por su parte, el mandatario representará a la Provincia, en busca de mitigar las protestas de miles de vecinos que marcharon en reclamo por la inseguridad. Bullrich y Lifschitz encabezarán un acto en Rosario este viernes, donde especificarán cómo será el plan de seguridad, que en la conferencia de prensa el Gobierno no supo detallar. Ante las preguntas, la ministra no supo contestar cuantos gendarmes enviará a Santa Fe.

Lifschitz, calificó de "un avance importante" el convenio firmado con la Nación y consideró que "nos pone por primera vez en un escenario de coordinación de políticas". Respecto al plan de seguridad, el gobernador detalló que el convenio establece "la constitución de un comité de índole política presidido por la ministra (Patricia Bullrich) y el gobernador, donde vamos a reunirnos para programar, monitorear y organizar el trabajo". Y en segundo término, destacó la creación de un órgano "integrado por los jefes de las fuerzas federales para coordinar el día a día de la acción en materia de seguridad y también una evaluación permanente que cada tres meses vamos a volcar en informes".

El gobernador no pudo ocultar la sonrisa cuando en la conferencia de prensa, un periodista consultó si la tensión con Santa Fe se debía a las diferencias políticas. La diputada socialista Alicia Ciciliani, presente en la conferencia, acompañó la pregunta mientras asentía con la cabeza. Por su parte, Frigerio, quien viajó el viernes a Santa Fe para acercar posiciones con el gobernador, desmintió que asi fuera y aseguró que el Gobierno mantiene su imparcialidad con los distritos. Mientras buscó acercar posiciones, Frigerio tuvo que escuchar ayer el reclamo que le hizo Lifschitz para que la Nación avale una toma de deuda de Santa Fe. Con ese objetivo, el gobernador participará hoy del Foro de Inversión y Ne gocios que organiza el Gobierno, donde espera convencer al ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay.