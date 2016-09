Cristina Kirchner fue llamada a indagatoria por la obra pública

El juez federal Julián Ercolini citó ayer a prestar declaración indagatoria a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa que investiga supuesta corrupción en la adjudicación de obra pública al empresario Lázaro Báez desde 2003 hasta el año pasado.

En una cargada agenda con un total de 17 ex funcionarios K citados por el magistrado, la ex mandataria fue convocada para el próximo 20 de octubre a las 10, mientras que también fueron citados su ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido (24 de octubre) y el detenido ex secretario de Obras Públicas José López (27 de octubre). También será indagado el primo del ex presidente, Carlos Santiago Kirchner.

La convocatoria había sido solicitada por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques por presunto fraude, en el marco de la causa por asociación ilícita que impulsó la diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió, luego de recibir los informes de la actual gestión de Vialidad Nacional.

Los fiscales habían argumentado que entre 2003 y 2015 "se montó una estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional" de obras públicas adjudicadas por un monto de $16 mil millones a favor de Báez, preso desde abril. "Analizadas pormenorizadamente las argumentaciones vertidas con relación a las imputaciones formuladas y la documentación de respaldo en que se apoyan, como así también en la causa principal (...) entiendo que existen elementos de convicción suficientes como para avanzar con la sujeción al proceso y convocar a prestar declaración indagatoria", indicó el fallo de Ercolini.

"Acusar a un grupo de personas de ganar las elecciones para hacer una asociación ilícita por sobreprecios en la obra pública es demencial", se quejaban ayer cerca de Cristina Kirchner, que regresa otra vez a Buenos Aires desde Santa Cruz. "Esta causa es un mamarracho, tanto como la de Dólar Futuro", agregaron.

Ercolini requirió además que, a la espera de las citaciones, se lleve adelante una serie de diligencias, entre ellas un pedido de informe completo de la Dirección Nacional de Vialidad con "un detalle pormenorizado de los pagos realizados (mes a mes) a las empresas del Grupo Austral, en el lapso comprendido entre 2003 a 2015".

Respecto a la inhibición de los bienes, indicó que "en el legajo se encuentran incorporados elementos de convicción bastantes como para fundamentar la verosimilitud de la hipótesis criminal bajo estudio, y los consecuentes montos millonarios emergentes de la maniobra", con lo cual justificó la medida.

En su presentación ante el magistrado, los fiscales habían remarcado que días antes de la asunción de Néstor Kirchner en la Presidencia, el empresario Báez (por aquel entonces monotributista) con sólo $ 3 mil conformó junto a dos socios la empresa Austral Construcciones, el primer paso de una trama que los fiscales describieron en cuatro etapas.