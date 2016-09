Blanqueo y deuda sólo para obras, el pedido del Gobierno a las provincias

El gobierno nacional llamó por primera vez en cinco años al Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal en donde los ministros de economía de todos los distritos escucharon de parte del titular de Hacienda, Alfonso Prat-Gay los lineamientos del Presupuesto 2017 que enviará al Congreso en los próximos días.

Además, el encuentro sirvió para que Prat-Gay y su par de Interior, Obras Públicas y Viviendas, Rogelio Frigerio, volvieran a pedir a los distritos que no adhirieron al blanqueo de capitales para que apuren la decisión. "Les pedimos a las provincias que adhieran a la ley de sinceramiento fiscal" explicó una fuente del gobierno nacional. "Y se avanzó en un compromiso de Nación y las provincias de apurar una nueva ley de responsabilidad fiscal, que seguramente estará para este año".

Por su parte, el ministro Frigerio destacó, mediante un comunicado, "la importancia de la adhesión de las provincias al régimen de sinceramiento fiscal".

Algunos entienden que una parte de la explicación del bajo ritmo que está mostrando el proceso de "exteriorización de capitales" se encuentra en que, hasta ahora, sólo adhirieron a la norma las provincias de Buenos Aires, Tucumán, Córdoba y Salta. Mientras se espera que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo haga en el corto plazo ya que la discusión está en la Legislatura porteña.

Además, el encuentro sirvió para bajar otro mensaje. Según explicaron las fuentes oficiales los ministros aprovecharon para reiterar un pedido que habían suscripto los gobernadores con la administración nacional y que no se estaría cumpliendo.

"Les volvimos a pedir que queremos que tomen deuda pero para hacer inversiones en infraestructura y obras públicas, no para cubrir gastos corrientes".

Según había explicado a este diario un avezado gobernador, el problema más grave lo tienen "con las nuevas administraciones. Como todavía tiene el margen de la herencia utilizan la deuda para pagar sueldos".

La discusión de la deuda también enfrenta a varias administraciones provinciales que sienten que no se utiliza la misma vara a la hora de autorizar la emisión. Una de las peleas que tiene la administración santafesina con el gobierno de Macri es que los primeros acusan al segundo que no les autoriza los u$s 500 millones que están aprobaron en la legislatura para tomar créditos y hacer obras.

Durante el encuentro, Prat-Gay expuso ante los ministros las principales pautas macroeconómicas y ratificó las metas de inflación para este año y el próximo, al tiempo que resaltó que "vemos una tendencia decreciente de abril en adelante, queremos ser muy cautos pero son los signos que esperábamos para la segunda mitad del año".

También enumeró las señales de reactivación económica que empezaron en agosto.

Por otra parte, y según explica un comunicado de Hacienda, se presentaron los lineamientos de la propuesta de modificación del Impuesto a las Ganancias. En ese marco, el ministro de Hacienda afirmó que "la verdadera discusión es sobre la progresividad fiscal".

Por su parte, el ministro Frigerio indicó que se trata de "un esfuerzo compartido" y de una "propuesta progresiva que cuida las arcas nacionales y provinciales".

Tanto el ministro de Hacienda como el de Interior volvieron a insistir en el trabajo conjunto de Nación y Provincias. "Somos un equipo que está trabajando en la misma dirección para lograr la sustentabilidad fiscal", dijo Prat-Gay.

Con la intención de que el Consejo Federal se reúna con mayor periodicidad, se pactó un nuevo encuentro para el 29 del corriente mes.