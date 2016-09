El mercado no espera bajas fuertes de tasa pese a la deflación en la Ciudad

La inflación que mira el Banco Central (BCRA) no mostró números negativos durante el mes de agosto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en otros indicadores, aunque sí una desaceleración significativa. Por eso es que si bien analistas sostienen que el ritmo de recorte de la tasa de referencia con la que la entidad conducida por Federico Sturzenegger puede variar, no esperan movimientos abruptos en lo inmediato.

Ayer se conoció que el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad cayó 0,8% durante agosto, más que nada por el efecto del revés judicial que sufrieron los aumentos de tarifas de gas. El retroceso de la tarifas hizo caer a un nivel general en el que todos los demás conceptos daban subas.

Pero Sturzenegger y los suyos no siguen el nivel general, precisamente para evitar estos movimientos engañosos, sino la "inflación núcleo" o "subyacente" que elimina aumentos y bajas de una sola vez de su indicador. La ciudad llama IPC Resto a esta aproximación a esa inflación subyacente mostró un avance del 1,6%. Muy cerca del objetivo del 1,5% mensual que persigue el BCRA y por debajo del 2,3% que había marcado ese mismo índice en julio.

"Hoy CABA dio a conocer (sin considerar la reversión en el precio del gas) su índice más bajo desde q publica su IPC. Vamos avanzando", tuiteó Sturzenegger anoche.

El tuit del banquero central envalentonó a quienes le piden que acelere los recortes a la tasa de la letra Lebac a 35 días. Tras cuatro bajas consecutivas de 50 puntos básicos cada una, la letra más corta pagó 27,75% la semana pasada y acumuló un retroceso de 10,25 puntos porcentuales desde fines de abril.

Entre los que aspiran a una aceleración de los recortes de tasa se cuenta el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, quien llegó a afirmar en público que la inflación ya no era un problema.

"La información adelantada de precios continuó siendo indicativa de un repunte en el inicio de septiembre (...). No obstante, el arrastre que ya generó esta suba, creemos que le pone cierto piso de inflación a septiembre, mayor a agosto", escribió Hernán Hirsch,d e FyE Consulting. "nuestra impresión es que: el BCRA continuará con su política de reducción de tasa de interés de 50 puntos básicos semanales; aumentó de manera considerable la probabilidad de que el BCRA impulse una baja importante por única vez (¿100 puntos básicos?) en la licitación de mañana (por hoy)."