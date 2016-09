Aplicaciones de banca móvil buscan afianzarse en el mercado local

Las aplicaciones mobile avanzan dentro del sistema financiero. Sin embargo, pese a que los clientes de la llamada "banca móvil" crecieron un 100% desde el año pasado, la mayoría siente que la oferta digital de las entidades todavía no cubre sus necesidades.

La semana pasada el Banco Central introdujo dos modificaciones que van a cambiar por completo la relación de los clientes con los bancos: primero, habilitó la posibilidad de depositar cheques mediante el teléfono celular y luego permitió la apertura de nuevas cuentas en forma on line. Ambas iniciativas le ahorran a los usuarios la necesidad de concurrir a las sucursales bancarias a la hora de hacer estos trámites.

A principios de junio, la autoridad monetaria había permitido a las entidades financieras ofrecer a los clientes el servicio de transferencias inmediatas de fondos a través de plataformas de pagos móviles (PPM). Las empresas de software ya comenzaron a incorporar sus soluciones para este nuevo paradigma de bancarización digital, pero advierten que el sistema financiero es un sector conservador que pese a las desregulaciones del BCRA se resiste a incorporar modifcaciones.

Veritran, una firma especializada en pagos móviles y banca digital, creó junto a Red Link, la aplicación Vale que permite hacer giros desde cualquier smartphone.

"En el último tiempo el canal móvil creció drasticamente así como el volumen de descarga de aplicativos", afirmó Christian Castello, ejecutivo de la compañía. Al mismo tiempo, destacó: "Específicamente en lo que respecta a la industria financiera, según estadísticas de

VeriTran, basadas en descargas de las tiendas de aplicaciones, los usuarios de Mobile Banking aumentaron 100% con respecto a 2015 para llegar a 3 millones de usuarios en 2016".

Castello reconoció que pese al contexto favorable para implementar estas innovaciones,"Nos encontramos con un sector que tradicionalmente es conservador y por esto, cauteloso a generar cambios en el modelo de negocios".

En medio de un fuerte debate por las comisiones que las entidades financieras les cobran a los comercios, Jorge Larrabide, gerente de marketing de Red Link, enfatizó en las oportunidades que este sistema de pago presentan para los comercios, ya que no se les cobra arancel alguno por realizar estas operaciones.

Con 24 millones de usuarios, Larrabide reveló que actualmente son 18 los bancos que adoptaron esta nueva tecnología, mientras que en los próximos meses la cifra podría llegar a 35.

Por su parte, Gire, la empresa de negocios outsourcing de RapiPago, ya puso a disposición de los usuarios, "Depósito Mobile", una solución tecnológica que permite digitalizar cheques.

Gabriel Pérez, gerente de Gire, enfatizó la posibilidad de operar 24/7 que este tipo de app representa tanto para bancos como para clientes. "Esto hace más fácil la vida de los usuarios", sostuvo Pérez, quien añadió que "hay que poner herramientas a disposición del sistema financiero para contribuir a su digitalización".