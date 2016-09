Con la presencia de unos 2000 empresarios y presidentes ejecutivos de compañías multinacionales, arranca hoy en el Centro Cultural Kirchner (CCK) el foro autodenominado "Mini Davos", la gran apuesta del Gobierno para atraer inversiones extranjeras.

Luego de una celebración inaugural realizada anoche en el Teatro Colón, con un espectáculo musical y un cóctel de bienvenida, hoy comenzará la agenda de trabajo. Durante tres días, CEOs de las principales compañías mundiales, funcionarios y referentes de diversos partidos políticos disertarán acerca del clima de negocios existente hoy en la Argentina y de las oportunidades que se presentan para desarrollar nuevos proyectos de inversión. Desde el Gobierno, harán hincapié en cuáles son los sectores estratégicos, aunque los empresarios ya comenzaron a mostrar interés en los rubros energético, de infraestructura y agropecuario. El presidente Mauricio Macri dará la bienvenida y luego cada uno de los ministros se explayará sobre su respectivo sector.

Hasta ahora, los anuncios de inversión fueron tibios. De acuerdo con cifras oficiales, alcanzan los u$s 33.000 millones los proyectos informados durante los primeros ocho meses de gestión. Sin embargo, los funcionarios se muestran optimistas no sólo por la amplia convocatoria del evento, sino porque perciben un fuerte interés de las empresas por definir inversiones en el país. "La convocatoria ha superado todas las expectativas originales al haber podido tener en tan poco tiempo la cantidad y la calidad de estos participantes", afirmó el titular de la Agencia de Inversiones y Comercio Internacional y organizador del evento, Juan Procaccini.

Entre los expositores, se destacan algunos de los principales empresarios del mundo: Muhtar Kent, primer ejecutivo de The Coca-Cola Company; Joe Kaeser, de Siemens AG; Bob Dudley, de BP; Andrew Liveris, presidente de Dow Chemical y Martin Sorrell, presidente ejecutivo de la multinacional publicitaria WPP. El evento contará también con la presencia de los máximos directivos de compañías argentinas, como Mario Galperin, fundador de Mercado Libre; Roby Souviron, CEO de Despegar; y Martín Migoya, de Globant.

A su vez, desde el Gobierno expondrán los ministros de Producción, Francisco Cabrera; de Economía, Alfonso Prat-Gay; de Relaciones Exteriores, Susana Malcorra; de Transporte, Guillermo Dietrich; de Energía, Juan José Aranguren; de Trabajo, Jorge Triaca; y del Interior, Rogelio Frigerio. También expondrá en uno de los paneles el titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, así como también habrá una mesa compuesta por legisladores de diversos partidos políticos para debatir sobre la agenda parlamentaria y la visión de largo plazo del camino iniciado por la gestión de Macri.

Días atrás, Procaccini había estimado que la Argentina presenta oportunidades de inversión por más de u$s 175.000 millones, distribuidos de la siguiente manera: Energía y minería: u$s 76.000 millones; Infraestructura: u$s 75.000 millones; Agroindustria: u$s 15.000 millones; Bienes industriales: u$s 5000 millones; y Servicios y tecnologías: u$s 7000 millones. "El Foro es un paso más como para poder seguir confiando en que la Argentina cambió, más allá de las medidas que se han tenido que tomar son difíciles", observó el funcionario en declaraciones radiales.

El evento está organizado con sesiones plenarias, mesas redondas temáticas, conversaciones bilaterales y espacios de relacionamiento de diversos sectores estratégicos de la economía para el crecimiento. Además, están previstos encuentros entre empresarios por fuera del circuito oficial del foro.