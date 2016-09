El dólar no hace pie a pesar de que entran menos dólares del agro

El dólar en las pizarras de bancos y casas de cambio cayó dos centavos ayer hasta los $ 15,22 como resultado de un importante flujo de oferta en el mercado mayorista. A pesar de las expectativas de recorte de tasa de Lebac de hoy y de la caída de la liquidación de divisas del agro, tras el final de la temporada de cosecha, el billete estadounidense no hace pie.

La Cámara de la Industria Aceitera-Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC) comunicó ayer que las empresas que la conforman ingresaron u$s 382 millones en concepto de liquidaciones de exportaciones durante la semana pasada, la cifra más baja para una semana completa desde marzo de este año (hubo una semana corta en junio la que entraron u$s 319 millones). En septiembre ya no quedan ni los rezagados de la cosecha de este año, que liquidaron el grueso de las divisas de sus ventas al exterior entre abril y agosto (o las adelantaron en diciembre pasado, por un acuerdo con el Gobierno para ayudar a la salida del cepo cambiario).

Pero a pesar de que el momento de mayor disponibilidad de divisas comerciales llegó oficialmente a su fin, el dólar no reacciona a la suba. En lo que va del mes la divisa sube 0,14% en el mercado mayorista, 14,7% en lo que va del año y 60,3% en los últimos doce meses.

Todo este movimiento, sin embargo, no se sostuvo en los últimos dos meses y fracción: con mucha volatilidad, el dólar permanece amesetado en este nivel desde fines de junio. Desde su máximo valor de ese mes hasta ahora, el tipo de cambio real multilateral que mide el BCRA –y que estima que tan cara o barata está la moneda local– se apreció 4,19% por efecto del precio nominal del dólar estancado y el avance de los precios.

A pesar de la menor disponibilidad de divisas del agro en el mercado cambiario, ayer se operaron más de u$s 386 millones como resultado de desarmes de posiciones en dólares y el ingreso de divisas financieras.

Ese flujo hizo que ni siquiera las expectativas de baja de tasa de referencia para la licitación de Lebac de hoy ayudara a sostener al dólar.

Los cambistas ayer miraban a otra tasa, la tasa para préstamos entre bancos a un día "call", para explicar el desarme de posiciones en dólares que buscaban aprovechar un aumento de 200 puntos básicos a 27,75% y 28,25% (para entidades de primera y segunda línea, respectivamente).

Las reservas internacionales finalizaron en u$s 31.250 millones, lo que implicó un retroceso de u$s 28 millones respecto al día anterior.