Diputados de Brasil a un paso de destituir al impulsor del impeachment contra Rousseff

La Cámara de Diputados de Brasil se disponía a votar la destitución de Eduardo Cunha, el ex jefe de ese cuerpo y principal impulsor del juicio político a la ex presidenta Dilma Rousseff, acusado de ocultar en el exterior dinero proveniente de la red de corrupción en Petrobras.

El destino de Cunha, un evangelista ultraconservador que milita en el PMDB del presidente Michel Temer, parece sellado. Los sondeos de los diarios coinciden en que la mayoría de los diputados está a favor de quitarle el mandato, lo que lo dejaría sin fueros y expuesto a ser detenido por los cargos de corrupción que enfrenta en la Corte Suprema. El máximo tribunal lo imputó por las sospechas de que aceptó un soborno de u$s 5 millones en un contrato de la petrolera estatal y por tener cuentas bancarias secretas en Suiza. El destino de Cunha preocupa a la clase política brasileña porque amenaza con derribar a muchos dirigentes si revelara casos de corrupción, lo que pondría en peligro a miembros del gobierno.

Para la votación, deben estar presentes 420 de los 513 diputados, y su destitución necesita el respaldo de 257 sufragios.

Diputados lo juzga por haber violado el Código de Honor de la Cámara al haber mentido ante una comisión parlamentaria que lo interrogó sobre las cuentas en Suiza. Cunha renunció en julio a la presidencia de la Cámara baja, luego de que la Justicia lo suspendiera para ese cargo, cuando ya había dado el puntapié para el inicio del impeachment. Dilma y sus aliados lo acusan de haber impulsado el juicio político en represalia por el apoyo del Partido de los Trabajadores a las investigaciones en su contra.