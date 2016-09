Crean nuevo gigante en el sector de fertilizantes

PotashCorp de Saskatchewan, uno de los productores de potasio más grandes del mundo, y su rival Agrium acordaron una fusión entre iguales con el objetivo de crear un grupo de nutrientes para cultivos cuya capitalización bursátil total se acercará a los u$s 30.000 millones.

La transacción, que comprende todas las acciones, podría generar sinergias operativas anuales por u$s 500 millones. Ambas compañías afirmaron que la reducción de puestos laborales será pequeña.

Los accionistas de PostashCorp recibirán 0,4 acciones de la nueva compañía, mientras que a los inversores de Agrium se les entregarán 2.230 acciones por cada una de Agrium. Se calcula que cuando se cierre la operación, los accionistas de PostashCorp serán dueños del 52% del grupo fusionado, y los de Agrium controlarán el resto.

El acuerdo, que se completaría a mediados de 2017, es la primera transacción a gran escala que involucra a dos compañías líderes del sector. Se produce en medio de una ola de consolidación en el segmento de semillas y químicos agrícolas donde Dow Chemical y Dupont se fusionaron, Chinachem está a punto de comprar Syngenta, y Bayer está negociando la adquisición de Monsanto.

El ritmo de la consolidación ya genera preocupación en la industria agropecuaria por el alza en los precios de las semillas y los aerosoles, lo que también podría llevar a las autoridades antimonopólicas a estudiar el acuerdo entre PotashCorp y Agrium.

Jonas Oxgaard, analista en Bernstein, dijo que los dos costos variables más grandes para los agricultores son las semillas y los fertilizantes, lo que significa "que la consolidación de los proveedores del sector podría generar presión política para que se bloquee la operación si es que los productores agrícolas ven que siguen disminuyendo sus ganancias".

Al igual que el sector de semillas y químicos, en la industria de nutrientes para cultivos disminuyeron los márgenes de ganancia en los últimos años debido a la prolongada debilidad de las cotizaciones de los cultivos.

En la primera mitad de 2016, los resultados de PotashCorp cayeron 75%, golpeados por el bajo precio del potasio, mientras Agrium vio su ganancia neta reducida en 18%.

El grupo fusionado de fertilizantes, cuyo nombre se conocerá antes del cierre de la operación, generará ventas cercanas a u$s 20.600 millones y un Ebitda de u$s 4.700 millones previo a las sinergias.

Jochen Tilk, CEO de PotashCorp que será nuevo presidente del directorio, aseguró que el acuerdo no tiene serios riesgos regulatorios. El CEO de Agrium Chuck Magro pasará a ser el máximo ejecutivo de la compañía combinada.

El CFO de PotashCorp Wayn Brownlee será el director financiero del grupo, mientras que Steve Douglas, el CFO de Agrium ocupará el cargo de director de integración.

Magro señaló: "La combinación de nuestros activos complementarios nos permitirá prestar un servicio más eficiente, ofrecer sinergias operativas significativas y mejorar nuestros flujos de caja para brindar retornos sobre el capital e invertir en crecimiento".

La fusión llegó un año después de que PotashCorp no lograra adquirir la alemana K+S. La oferta de 7.800 millones de euros que había presentado la compañía canadiense fue rechazada después de que los dos grupos no lograran acordar un precio.

Los analistas decían que PotashCorp quería limitar la capacidad nueva. La mina Legacy del grupo alemán ubicada en Saskatchewan, Canadá, empezaría a explotarse este año, y en 2017 llegaría a una capacidad de 2 millones de toneladas.

En otros lugares, la rival EuroChem tiene planeado entregar la explotación de dos proyectos en Rusia que podrían generar una capacidad superior a 8 millones de toneladas. La producción se iniciaría en 2017-2018.

BHP Billiton, la compañía minera más grande del mundo que fracasó en su intento por adquirir PotashCorp en 2010, desaceleró sus planes de ingresar al mercado.