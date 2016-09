Presupuesto 2017: Prat-Gay busca acuerdo ante legisladores clave

Mientras el Gobierno intenta seducir a inversores, el ministro Alfonso Prat-Gay hará lo propio con legisladores. Este mediodía, en el Palacio de Hacienda, almorzará con diputados y senadores oficialistas y opositores, en la antesala de la presentación del proyecto de Presupuesto 2017, que según está previsto llegará al Congreso mañana por la noche o el jueves a la mañana, día en que vence el plazo constitucional para la presentación.

En la lista de invitados al encuentro figuran representantes de todos los sectores políticos, excepto del kirchnerismo, que no fue convocado. Participarán de la reunión con Prat-Gay los senadores Juan Manuel Abal Medina (PJ-Frente para la Victoria) y Carlos Caserio (del delasotista Unión por Córdoba); y los diputados Marco Lavagna (Frente Renovador) y Diego Bossio (Bloque Justicialista). Además, estarán los senadores oficialistas Ángel Rozas y Julio Cobos, y los diputados macristas Nicolás Massot, Mario Negri, Luciano Laspina y Luis Pastori, junto al presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó, y al presidente provisional del Senado, Federico Pinedo.

Varios de los participantes confirmaron su asistencia a El Cronista, luego de que ayer trascendiera su realización y de que el senador Pinedo oficializara el encuentro en declaraciones periodísticas. "Participaremos de los encuentros del ministro con varios sectores políticos –adelantó Pinedo–. Queremos que tengan todos los números en común porque son números hechos de buena fe", remarcó sobre la información que el oficialismo les dará a los legisladores opositores.

El encuentro es parte de la estrategia negociadora que el Gobierno está desplegando para asegurarse un trámite sencillo para el Presupuesto 2017, y que se definió en la conformación de una mesa chica entre Cambiemos y los sectores peronistas no kirchneristas para coordinar detalles del proyecto. El grupo lo integran los legisladores mencionados y sus conversaciones son seguidas de cerca por el jefe del bloque de senadores del PJ-Frente para la Victoria, Miguel Pichetto; y el diputado y líder del Frente Renovador, Sergio Massa.

Días atrás, ambos referentes peronistas se comprometieron ante la primera línea del oficialismo a no trabar el trámite del Presupuesto a cambio de que el Gobierno preste atención a los reclamos de los gobernadores y reparta de manera equitativa la obra pública. A esos puntos se abocarán Abal Medina, Lavagna y Caserio, enviados de ambos a la reunión de hoy con el ministro de Hacienda.

Un punto de interés principal para las provincias son los permisos que muchas de ellas esperan del Poder Ejecutivo para poder salir a endeudarse. Por caso, el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, le planteó ayer mismo ese tema al ministro de Interior, Rogelio Frigerio, dado que la legislatura local le aprobó hace meses el endeudamiento, pero sigue sin poder conseguir la luz verde de la Casa Rosada.

Además, los legisladores definirán cómo será el trámite del proyecto, que el oficialismo desearía empezar a discutir la semana próxima.

El texto, según trascendió, proyecta una inflación que dé entre el 17 y el 20% anual, un déficit fiscal del 4,3%, un dólar a $ 17,92 y un crecimiento del 3,5%. Al hablar de esos números, el senador Pinedo definió al Gobierno como "optimista".

"Somos optimistas para el próximo año. El presupuesto incluye una pauta de crecimiento importante", dijo el senador a la agencia oficial Télam. Además, adelantó que la iniciativa prevé una "expansión de la obra pública", en comparación con "lo que ocurre este año, en el que se están pagando las obras viejas que se adeudan desde el gobierno anterior".