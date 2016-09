Adiós a las colas: llegan los ‘asistentes virtuales’ para evitar las largas esperas

La ansiada desaparición de las colas para hacer trámites es una posibilidad cada vez más cercana. En algunos meses comenzarán a usarse en el país los sistemas de espera a través de un método llamado bots. Se trata de programas informáticos que pueden imitar una conversación humana y que se comunican con los usuarios por chats de mensajería como Facebook Messenger o Telegram.

Estos "asistentes virtuales" permitirán que los clientes reciban un mensaje por chat en su smartphone que les diga cuánto tiempo de espera hay en el lugar donde harán el trámite y luego una notificación cuando falte poco para su turno. Así, el uso de bots reemplazaría en breve a los tickets de espera y a las largas colas en bancos, organismos públicos y también comercios. "La idea es hacer el contacto cuando estás en camino o saliendo de tu casa, antes de hacer un trámite. Es lo que queremos traer a la Argentina. Es aplicable para muchos trámites incluso para los hospitales públicos, donde hay mucha gente haciendo cola que tiene un celular inteligente", explicó Andrés Augspach, socio de Conversa Lab, un emprendimiento argentino dedicado a producir bots para transacciones por chat. La empresa acaba de ser contratada por la estadounidense QLess, especializada en administración de colas virtuales, para diseñar uno que pueda gestionar la espera a través de chats de mensajería. Hasta ahora lo venían haciendo solamente con mensajes de texto. Ya están desarrollando proyectos para organismos del gobierno nacional y también porteño, que demorarán al menos unos tres meses en poder ser implementados. También están trabajando con una cadena de comidas rápidas.

"El SMS no es tan confiable, porque tenés que dar tu número de teléfono, y es caro. Además, quedó un poco en desuso y es sólo un texto plano. Con las plataformas de mensajería se pueden enviar imágenes, un botón con funcionalidades, enviar la ubicación y audios", destacó Augspach.

Aunque el sistema de chat más extendido en la Argentina es Whatsapp, aún no está disponible para el uso de bots. "Es la plataforma que los usuarios usan todos los días. Tiene un uso funcional y no tanto social como Facebook. No sabemos cuándo van a permitir el uso de bots, pero creemos que no va a tardar demasiado", estimó el emprendedor.

De todas formas, el sistema de asistente virtual de colas es "omnicanal" y funciona con distintas plataformas de chats. "El bot decide cuándo hablar pero no importa el medio", precisó Augspach.

Más allá de las colas, ya hay varias empresas que están usando bots para atención a sus clientes en el mercado argentino. Por ejemplo, las cadenas de comidas Gourmet y El Noble, que implementaron bots para tomar pedidos a través de Facebook Messenger.

Estos "chatbots" para Messenger son relativamente nuevos: fueron presentados en abril pasado durante la conferencia anual de Facebook en San Francisco. Y el entusiasmo en el mundo tecnológico por estos "robots" con inteligencia artificial preparados para conversar con humanos no para de crecer. Para muchos, como para el CEO de Microsoft Satya Nadella, los bots serán las nuevas "apps". La compañía es una de las que está apostando por estos programas que imitan la conversación.

Desde Conversa Lab marcaron sus diferencias con otros servicios. "No se trata de programas de chatbot como Siri, de Apple, donde son muy generalistas y se puede consultar cualquier cosa pero quizás no llega a resolver un problema concreto. Ellos derivan a una página quizás. Nosotros le damos un uso más funcional", advirtió.