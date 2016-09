Sony se sube al modelo Netflix y lanza videojuegos en streaming para usar en PC

El streaming de contenidos es un negocio que se está haciendo cada vez más popular en la industria del entretenimiento, desde la música con Spotify, hasta el cine y la televisión con Netflix, entre otros.

Sony tuvo esta misma visión para los videojuegos, y por ello, presentó ya hace un par de años PlayStation Now, su propio servicio de videojuegos online, con una grilla de alrededor de 300 títulos pertenecientes a la época de la Playstation 3 (no tenía conexión a internet).

En un principio, la novedad tuvo dos criticas importantes. Por un lado su precio era demasiado alto. Sony ofrecía el alquiler de títulos individuales desde los 3 dólares por apenas 5 horas de juego, hasta 20 dólares por tres meses de juego. Por el otro, que sólo se podía acceder a través de la consola de la Play 4.

El año pasado, Sony recapacitó en cuanto al precio y la forma de pago, virando a un modelo de suscripción mensual. Por u$s 20 al mes o u$s 45 por 3 meses, se podía acceder a todo el catálogo de juegos del servicio en la PS4. Pero faltaba lo mejor.

En los últimos días, Sony anunció que su servicio Playstation Now estará disponible para cualquier PC desde este mes de septiembre, momento a partir del cual se podrá jugar a cualquier juego de la Play 3 sin necesidad de tener la consola.

A cambio de la suscripción mensual, los usuarios de este servicio podrán acceder desde una computadora a un catálogo ahora de más 400 títulos, entre los que habrá éxitos como "Uncharted" o "The Last of Us". Todo ello sin descargas ni instalaciones. Los requisitos serán disponer de una conexión a internet de al menos 5 Mbps, Windows 7 mínimo con un procesador de Intel Core i3 o equivalente a 2,3 Ghz, 2 Gb de Ram y bastante almacenamiento interno. Además, la aplicación para Windows permitirá utilizar el comando de la Playstation 4, es decir, el Dualshock 4, para poder jugar en la PC como si fuera la consola de Sony.

Actualmente, sólo los usuarios de Estados Unidos pueden descargarse la aplicación, pero no falta mucho para que la novedad llegue por estas tierras.

De forma paralela, la competencia de Sony en el sector del ocio electrónico, Microsoft, también apuesta por la PC como plataforma. Este martes 13 de septiembre pondrá en marcha su iniciativa "Play Anywhere", un programa que permitirá comprar una serie de juegos de su consola Xbox One y obtener al instante su correspondiente versión para Windows 10, y viceversa. En este caso no se trata de un servicio de videojuegos en streaming, pero sí de otra demostración del interés de estas grandes compañías por ampliar el ecosistema de juego más allá de las tradicionales consolas.