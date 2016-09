Camargo Correa invierte más de $ 260 millones en la cementera Loma Negra

La empresa Loma Negra anunció que invertirá $ 263 millones en la planta cementera ubicada en la localidad de La Calera, a unos 100 kilómetros al este de la capital catamarqueña, en la zona limítrofe con la provincia de Santiago del Estero, donde será instalado un moderno filtro de mangas.

Según informó ayer la empresa, que pertenece al grupo brasileño Camargo Correa, proyecta invertir el dinero en la infraestructura Cementera de La Calera, del departamento El Alto, para "culminar las obras de mejoramiento en la planta fabril".

"De acuerdo con su política de sustentabilidad, ha iniciado un proceso de inversión para cambiar el sistema de captación de polvos en la fábrica cementera", informaron desde la compañía.

"El nuevo sistema consiste en el reemplazo de su actual electrofiltro por un moderno filtro de mangas, lo que permite asegurar un proceso de altísima performance en la captación de polvos en suspensión", se precisó en el comunicado.

Asimismo en esa línea, la cementera indicó que" la inversión total será de $ 263 millones" y que las obras se iniciarán durante el actual mes de septiembre, y se extenderás durante 12 meses.

La empresa cementera pertenece, desde 2005, al gigante grupo brasileño Camargo Correa, que la compró a la familia Fortabat, su creadora, ese año por u$s 1000 millones. Desde entonces, la compañía está bajo el paraguas de InterCement, empresa de Camargo Correa que además posee 40 fábricas en América del Sur, África y Europa.

En junio del año pasado, el grupo había buscado un socio para vender entre el 10% y el 18% de InterCement, controlante de Loma Negra, proyecto que al final no concretó. El objetivo era hacerse de fondos para invertir en países como Egipto, Mozambique y Paraguay.

En la Argentina, la empresa comenzó en 2011 un plan cuadrienal de inversiones de u$s 400 millones, incluso antes del inicio de las restricciones cambiarias impuestas por el gobierno anterior. Del total, u$s 250 millones se destinaron a construir una fábrica en la provincia de San Juan, que está en operación.

En la Argentina, la compañía cuenta con nueve plantas cementeras y otras seis de hormigón, una de "agregados" y dos depósitos, según informa públicamente.

Camargo Correa es un de los mayores grupos empresarios de Brasil, dueña además de Alpargatas, de CCR (concesionaria de rutas y aeropuertos) y de CPL, una de las mayores empresas de energía del país vecino.