Comienza la Champions, que repartirá premios por casi u$s 1500 millones

Hoy comienza la fase de Grupos de la Champions League, cuyo último campeón es el Real Madrid.

Los 32 clubes que participan se repartirán algo más de 1300 millones de euros (unos u$s 1470 millones) en la temporada 2016/17, según indicó la UEFA a través de su página de internet.

Cada equipo clasificado para esta instancia percibirá 12,7 millones de euros, más un bonus de 1,5 millones de euros por victoria y 500.000 euros por empate, que en caso de quedar "vacante" también se distribuirá entre los participantes.

Los que lleguen a octavos de final, percibirán 6 millones de euros, 6,5 millones los de cuartos, y 7,5 millones los semifinalistas.

Mientras que el campeón se llevará 15,5 millones más, y el subcampeón 7,5 millones de euros. De esta forma, el ganador podría embolsarse alrededor de 57 millones de euros (unos u$s 65 millones) contando los bonus por victoria. A esta cantidad se sumará la cuota de derechos televisivos que se repartirá según el porcentaje de mercado que represente cada equipo, de una tarta que alcanzará los 507 millones de euros.

Salvo el Manchester United, todos los grandes están en la carrera para suceder a Real Madrid (juega mañana frente Sporting Lisboa, 15.30 por Fox Sports), que ostenta el récord de 11 títulos en este certamen.

El Barcelona de Lionel Messi (hoy 15.30 por ESPN ante Celtic), eliminado la temporada pasada en cuartos ante el Atlético de Simeone, busca tomar el testigo de su histórico rival, mientras que los "colchoneros" (visitante ante el PSV sin TV), derrotados en las finales de 2014 y 2016 por el conjunto blanco, claman por vengarse y conquistar un trofeo que nunca han levantado. La rica Premier League tendrá en su sorprendente campeón, el Leicester (mañana ante Brujas sin TV), a un representante inédito. Pero su principal candidato es el Manchester City de Pep Guardiola (hoy contra Mönchengladbach, 15.30 por Fox Sports), luego de haber invertido 185 millones de euros en fichajes. El Arsenal (hoy 15.45 con PSG por ESPN 2), que no supera los cuartos de final desde 2010, y el Tottenham de Mauricio Pochettino (mañana frente a Mónaco), están en principio un escalón por debajo. Otro gran favorito, el Bayern Múnich (hoy versus Rostov, 15.30 por ESPN), cuenta este año con el laureado entrenador italiano Carlo Ancelotti, ganador de cinco "orejonas" (2 como jugador y 3 como técnico). La Juventus (mañana 15.30 frente a Sevilla por ESPN), vigente quíntuple campeón de Italia, y finalista de la Champions en 2015, se desprendió de Pogba pero se ha reforzado con grandes nombres (Higuaín, Pjanic, Daniel Alves, Benatia). En tanto, PSG busca dar el salto, luego que caer los últimos años en cuartos de final a las órdenes de Laurent Blanc.