EN 300 caracteres

Motorola lanzó la familia de teléfonos Moto G4, que incluye además el Moto G4 Plus y el Moto G4 Play. El Moto G4 de cuarta generación es más delgado y cuenta con una colorida pantalla Full HD de 5,5‘ y cámara de 13 MP. Su batería de 3000 mAh y procesador octacore Qualcomm® Snapdragon 617 ultrarrápido con 2GB de memoria RAM, entre otras características.Con el objetivo de producir autos cada vez mejores en la región y con una inversión de más de u$s 14 millones, Toyota inauguró el primer Centro de Investigación Aplicada en América Latina y el Caribe, ubicado en su planta de Sao Bernardo do Campo (Brasil). El Centro está destinado a investigar y desarrollar nuevos productos, autopartes y accesorios.La empresa ProSabores nació en 2002, en plena crisis, aprovechando la salida de productos importados de especias de las góndolas. La firma, creada por Guillermo García, logró en ese contexto crecer hasta posicionarse como una de las más importantes en su rubro, con la marca 1854. En 2015 vendió 600.000 unidades y exportó el 20% de su facturación.