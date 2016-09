Desde la Agencia de Inversiones afirman que el mini Davos “ya es un éxito”

Juan Procaccini, presidente ejecutivo de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI), afirmó que el Foro que organiza el Gobierno “ya es un éxito”, porque se consiguió la presencia de “2000 asistentes”, de más de 67 países.

“Hemos logrado rápidamente la confianza de muchas compañías que ya estaban en la Argentina y de otras que están restableciendo el vínculo”, expresó el funcionario.

En diálogo con radio La Red, Procaccini se refirió al Foro de inversiones que se llevará a cabo entre mañana y el jueves en el Centro Cultural Kirchner: “Ya es un éxito, porque conseguir que vengan más de 2000 participantes, de más de 67 países muestra que la Argentina está de vuelta en el mapa mundial”.

“El Foro es un paso más como para poder seguir confiando en que la Argentina cambió, más allá de las medidas que se han tenido que tomar son difíciles”, agregó el funcionario.

Días atrás, en una entrevista con DyN, Procaccini estimó que la Argentina presenta oportunidades de inversión por más de u$s 175.000 millones, distribuidos de la siguiente manera: Energía y minería u$s 76.000 millones; Infraestructura u$s 75.000 millones; Agroindustria u$s 15.000 millones; Bienes industriales u$s 5.000 millones y Servicios y tecnologías u$s 7.000 millones.

Consultado entonces sobre si en el Foro se pueden esperar anuncios concretos de inversiones, el titular de la AAICI respondió: “Nosotros no vamos a ser responsables de recaudar dinero, sino de mostrar los atributos y proyectos que nuestro país tiene para ofrecer en términos de inversión”.

“Por supuesto, tenemos muchas razones para creer que los inversores extranjeros estarán interesados en venir a la Argentina y que eso permitirá generar empleo y oportunidades a miles de argentinos”, indicó.

Quiénes participarán del Foro de Inversiones

Para las sesiones están confirmados, entre otros, Bob Dudley (British Petroleum), Muhtar Kent (Coca Cola), Andrew Liveris (Dow), Gonzalo Ramírez Martiarena (Louis Dreyfus), Fahad Al-Gergawi (Dubai Investment), Jordi Botifoll (Cisco), Joe Kaeser (Siemens), Jane Fraser (Citigroup) y Miguel Kozuszok (Unilever).

Además, Rafael Santana (General Electric), Christian Scherer (Airbus), France Steve St. Angelo (Toyota), Michel Hourcard (Total), Donna Hrinak (Boeing), Paolo Rocca (Techint), Luis Pagani (Arcor), Marcos Galperin (Mercado Libre) y Martín Migoya (Globant).