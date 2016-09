Macri recibe a Lifschitz: seguridad, deuda y el 15% de ANSeS, en el temario

Luego del punto más álgido en el enfrentamiento entre ambas administraciones, el presidente Mauricio Macri recibirá hoy al gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, en la Casa de Gobierno, adonde firmarán un convenio para un nuevo envío de fuerzas federales a esa provincia con el fin de afrontar la prolongada crisis de seguridad que atraviesa. Pero además, el socialista aprovechará el encuentro para plantear otros dos temas que le preocupan y sobre los que todavía no tuvo respuesta de la Casa Rosada: el pago de los más de $ 30 millones a la provincia correspondientes al 15% de la coparticipación que Santa Fe destinó a la ANSeS y que la Corte ordenó devolverle; y el permiso que el distrito espera de la Nación para poder emitir deuda.

Los dos mandatarios se verán las caras a las 15 en el despacho presidencial. La seguridad será el tema central. Las marchas multitudinarias que tuvieron epicentro en Rosario y se replicaron en toda la provincia durante el último mes enmarcarán el encuentro, además de las declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien responsabilizó a la Policía provincial por la situación y dijo que Lifschitz "no quiere asumir el compromiso de depurar y hacer cambios estructurales" en esa fuerza.

El gobernador le respondió el viernes último. La calificó de "impulsiva", la acusó de "hacer circo con los medios de comunicación" y de haber modificado "en forma unilateral" el convenio en el que trabajaban para implementar el regreso de la Gendarmería a Santa Fe.

Tan tenso quedó el clima que el sábado tuvo que ir el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, a poner paños fríos. En un viaje en helicóptero que compartió con el gobernador hasta Rufino, limaron asperezas y terminaron por anudar el encuentro entre Lifschitz y Macri. Ahora la provincia buscará correr a Bullrich de cualquier conversación con la Rosada. "Nosotros queremos seguir negociando con Frigerio, Peña y el propio Macri", definieron cerca del gobernador ante la consulta de El Cronista.

Según detalló Frigerio, la intención del gobierno nacional será poner a "las fuerzas federales al servicio en esta lucha contra el narcotráfico, contra la violencia, contra el delito", lo que se materializará en el envío de efectivos. "Los santafesinos viven hoy más angustiados y se sienten más vulnerables y menos cuidados que antes. Estamos obligados a cambiar esta situación", enfatizó el ministro, distanciándose de su compañera de gabinete.

Sin embargo, Bullrich no fue la única que se cruzó públicamente con Lifschitz. Hasta Macri tuvo un encontronazo con el gobernador semanas atrás, cuando lo acusó de liderar "la provincia que menos vocación demostró para coordinar políticas".

La deuda, en discusión

En el trasfondo de todos los enfrentamientos aparece la discusión por el dinero que la Corte Suprema ordenó restituirle a la provincia en diciembre del año pasado. Son más de $ 30 millones de los que Santa Fe aún no tuvo noticias. Apenas consiguió que la Nación deje de descontarle esos fondos.Además, Lifschitz le pedirá a Macri que agilice los permisos que la provincia necesita para la emisión de deuda que ya está aprobada en la Legislatura local. Son u$s 500 millones con los que la gestión quiere financiar de manera total o parcial más de un centenar de proyectos de inversión pública en el distrito.