La apertura de la conferencia anual de la Fundación Mediterránea le permitió al gobernador cordobés Juan Schiaretti revalidar su alineamiento con la gestión de Mauricio Macri. Fue clave para esa presencia pública la cumbre que ambos habían mantenido el jueves en Buenos Aires, donde acordaron saldar el déficit de la caja previsional, un paso comprometido en la negociación de la Ley de Reparación Histórica de los Jubilados. El mandatario señaló que la provincia se había asegurado los fondos nacionales necesarios para emprender un ambicioso plan de obras públicas. Para equilibrar los celos políticos de los aliados de Cambiemos, la vicepresidenta Gabriela Michetti se mostró casi en paralelo con el intendente de la capital cordobesa, el radical Ramón Mestre.El periodista Alfredo Leuco tuvo la oportunidad de ser profeta en su tierra. Invitado a exponer en el evento de la Fundación Mediterránea, se ocupó de ofrecer el escenario político que tiene por delante la gestión de Mauricio Macri. Si bien reconoció como la mayoría de los analistas que la economía empezará a dar buenas noticias antes de fin de año, señaló con preocupación el poco interés oficial por disputar el ‘manejo de la calle’. La frase apunta al convencimiento de que se necesitan paliativos para que la protesta social (en la que la CGT procurará no dejarle todo el escenario al kirchnerismo, la izquierda gremial y los movimientos piqueteros), no agriete el clima en el último bimestre. Un economista con llegada a la Casa Rosada dio otra mirada sobre el tema: "Dentro del Gobierno se habla y se discute sobre cómo vamos a estar en diciembre y qué puede hacer falta para equilibrar la cancha. Pero no están todo el tiempo contando lo que piensan. Eso se verá recién cuando crean que hay que actuar".La pulseada electoral en la provincia de Buenos Aires no podía faltar en la proyección del escenario. En la conferencia se aseguró que Margarita Stolbizer todavía deshoja su futuro. Por ahora aparece públicamente más cercana a Sergio Massa, pero ella asegura que estará en el lugar que permita cerrar definitivamente el pasado de corrupción de la era K. Nadie arriesga certezas sobre si Cristina Kirchner será o no candidata. "No hay que olvidar que ella tiene domicilio en Santa Cruz", aportó un consultor que no descarta ninguna opción.A la hora de juzgar las chances del ex gobernador y candidato del FpV, un dirigente peronista que produce encuestas señaló en el lobby del Sheraton de Córdoba que "el kirchnerismo en la provincia retiene un caudal cercano a 25%; el problema es que ese es también su techo. Daniel Scioli se mueve en esa franja: lo apoyan los mismos votantes que quieren a Cristina, por eso se mostró con ella. Ningún otro sector quiere juntarse con él". Con un peronismo dividido entre el FpV, el Frente Renovador, el peronismo racional del grupo Esmeralda y los que consiga atraer el PRO, para las listas que acompañarán la gestión de María Eugenia Vidal no resulta una misión imposible arrimar a un 30% que le permita mostrarse victorioso como la fracción más votada en la provincia.Impuestos distorsivos, subsidios y coparticipación fueron los temas que cruzaron todas las exposiciones de los economistas que asistieron al cónclave de la Mediterránea. Con un escenario de tipo de cambio bajo al menos hasta el 2018 (producto del ingreso de dólares financieros), este aspecto se vuelve clave para que las economías regionales mejoren su rentabilidad. El otro es el costo de la logística (el argentino está entre los más altos del mundo), empujado también por un precio de los combustibles que responde más a las necesidades de la industria petrolera que al resto de la economía. La Argentina tiene el gasoil más caro de Latinoamérica, se encargó de recordar el ex secretario de Energía Alieto Guadagni.