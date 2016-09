Angelici cuestionó el pedido de indagatoria

El presidente del club Boca Juniors, Daniel Angelici, afirmó que "nunca" fue "operador" judicial del gobierno nacional, como se lo acusa en una causa, y dijo que le "extraña como abogado que con tan poco elemento, por unos supuestos llamados (telefónicos) de diciembre" el fiscal federal Federico Delgado haya vuelto a pedir una indagatoria.

"Nunca fui operador, no tengo intereses en la justicia, me dedico al club todo el día, vengo de hacer una gira internacional muy buena para Boca, soy el vicepresidente del Colegio de Abogados, soy un militante desde que volvió la democracia en 1983, así que sigo estando a disposición de la justicia", dijo Angelici en nota con radio La Red.

El dirigente enfatizó que "nunca" habló "telefónicamente con (Norberto) Oyarbide (ex juez federal), que constituye el eje del nuevo pedido del fiscal Delgado, aunque sí reconoció que lo conoce "desde hace muchos años". De esta manera, respondió a la denuncia de la diputada Elisa Carrió, aliada del presidente Mauricio Macri, quien tiene vínculos estrechos con Angelici.