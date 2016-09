El Gobierno intentará mostrar en el mini Davos que hay garantías para la inversión

El Gobierno se jugará esta semana una de sus cartas más fuertes en los ocho meses de lleva de gestión: mostrarle a los empresarios de todo el mundo que la Argentina es otra y que ahora sí es momento de invertir en el país. Con un despliegue pocas veces visto, comenzará mañana en el Centro Cultural Kirchner (CCK) el Foro de Inversiones y Negocios autodenominado como el ‘mini Davos‘, donde más de 1500 empresarios, argentinos e internacionales, confluirán para interactuar y detectar oportunidades de negocios para el corto, mediano y largo plazo. El gabinete completo del presidente Mauricio Macri expondrá los planes del Gobierno en cada una de las áreas y ofrecerá al establishment los lineamientos necesarios para captar las inversiones que todavía no terminan de desembarcar.

De acuerdo con un reciente informe de la consultora Abeceb, la Argentina requerirá que las inversiones alcancen el 19% del PBI, es decir, u$s 131.479 millones en promedio, para lograr un crecimiento sostenido. Este número dista bastante del logrado entre 2008 y 2016, cuando los desembolsos promediaron los u$s 82.690 millones anuales -representa el 16,4% del PBI-.

"La inversión tiene un rol central en la actual estrategia de crecimiento. Hoy la tasa de inversión de nuestro país es muy baja y sin un aumento significativo no será posible lograr un crecimiento sostenido y significativo de la economía", aseguró el director de la consultora, Dante Sica.

El foro comenzará hoy con una recepción y un espectáculo en el Teatro Colón para los casi 2000 invitados. La agenda de trabajo arrancará mañana, con las palabras de bienvenida de Macri y un panel en el que líderes de corporaciones de todo el mundo expondrán acerca del lugar que ocupa hoy la Argentina en sus prioridades de inversión y qué sectores representan las mejores oportunidades. Compartirán el escenario los CEOs globales de Dreyfus, Gonzalo Ramírez Martiarena; de Techint, Paolo Rocca; de WPP, Martín Sorrell; el CEO regional de Toyota, Steve St. Angelo; y el vicepresidente senior de ventas y distribución de IBM, Bruno Di Leo. También hablarán sobre el nuevo clima de negocios en el país los CEOs de bancos de inversión, como el de Latinoamérica y Canadá de JPMorgan, Martin Marron, entre otros.

Los ministros de Producción, Francisco Cabrera; de Agroindustria, Ricardo Buryaile; de Energía, Juan José Aranguren; y de Transporte, Guillermo Dietrich; tendrán su momento para exponer las oportunidades de negocios en cada una de sus áreas, junto con la visión del sector privado. No faltará la posición del Congreso, en un panel pensado exclusivamente para que legisladores de distintos bloques se refieran a la agenda parlamentaria y ofrezcan sus perspectivas para el país en el mediano y largo plazo.

El Gobierno puso grandes expectativas en este evento, que "será un hito por el alto nivel de participación" y porque "no hay antecedentes de algo así en la región", afirmó el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en un encuentro realizado con periodistas en la Quinta de Olivos. Aunque evitó dar cifras de inversiones previstas a partir de este foro, el funcionario se mostró confiado en que puedan anunciarse nuevos proyectos en las próximas semanas. "Los empresarios vienen a ver qué pueden hacer en la Argentina. Ya tienen decidido invertir en el país porque apoyan los cambios iniciados desde diciembre", remarcó Peña.

Desde el inicio de la gestión, hubo anuncios de nuevas inversiones por u$s 33.000 millones, según el relevamiento realizado por el Gobierno. De este monto, proyectos por unos u$s 23.000 millones están siendo trabajados por las empresas conjuntamente con la Agencia de Inversiones que dirige Juan Procaccini.

"El proceso ya empezó. Se percibió la semana pasada, cuando se licitaron 1000 MW de energía renovable y recibimos ofertas por 6000. Esto quiere decir que cuando la Argentina pone las condiciones, las ofertas aparecen", agregó el asesor de Macri en materia de inversiones, Horacio Reyser, al aclarar que este sector y el de infraestructura son dos de los más atractivos para los inversores.

Consultados sobre la problemática social, la tensión con el sindicalismo y los problemas económicos aún no resueltos, los funcionarios aseguraron que los inversores no piensan en la coyuntura a la hora de decidir inversiones. Según remarcó Peña, "nadie que piensa en invertir en un tendido eléctrico está mirando la demanda de julio". Y añadió: "Estamos haciendo los deberes de ser un país confiable, y eso tarda. Pero los empresarios no se asustan con problemas puntuales. El mundo vive en un clima de conflictividad", en referencia al paro anunciado por la CGT y la tensión social. Sí se preocupan por la posibilidad de que este camino iniciado por Macri no sea duradero. "¿Y después de Macri qué?" es la pregunta del millón.