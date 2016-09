Cómo planificar el traslado de ejecutivos junto a inversiones que vienen del exterior

Junto con la planificación de inversiones del exterior, se debe analizar cómo manejar la cuestión migratoria, tributaria y laboral del personal extranjero traído al país.

Aunque lentamente, las empresas comienzan a recibir de sus casas matrices, proyectos y planificaciones de inversiones para 2017, comentaron Bárbara López Lagoria y Micaela Benayas, de la consultora In4action S.R.L, y agregaron que "siempre asociadas a las inversiones de capital está el traslado de ejecutivos extranjeros al país".

López Lagoria y Benayas dijeron que además de la alta dirección, "muchas veces hay traslados internacionales de técnicos de mandos medios por ejemplo en la industria petrolera con los perforines con regímenes rotacionales 30-30 (30 días en su país de origen / 30 días en pozo en Argentina)".

Las especialistas enumeraron algunos tips básicos a tener en cuenta según su opinión:

n Datos básicos a relevar: el país de origen, nacionalidad de la persona, rol que estará cumpliendo, edad, relación societaria de la compañía de destino respecto de la de origen, país donde cobrará su salario, entre otros.

n Viajes cortos - problemas corporativos: incluso los pre assigment trip o viajes de planificación previos al inicio de la asignación formal, requieren de la tramitación de una visa migratoria asociada al destino del viaje. Muchas empresas suelen tener directivos extranjeros en sus oficinas por algunos días con visas de turistas asistiendo a reuniones. En la mayoría de los casos, esto genera un problema migratorio no sólo para el ejecutivo sino también para la empresa, con sanciones de hasta la cancelación a la empresa de la posibilidad de autorizar otras visas de trabajos.

n La planificación permite un menor costo para la empresa: la Argentina ha suscripto varios convenios de Seguridad Social para evitar la doble imposición en cargas sociales en país de origen y destino; pero para poder evitar ese doble costo, el trámite debe ser realizado previo al inicio de la asignación; por ello es importante planificar la asignación. Dado que en nuestro país las contribuciones patronales no tienen tope salarial, el costo para la empresa que se puede evitar con éste trámite es significativo.

n ¿Cuándo se incluye en la nómina local? Ésta pregunta asociada a ¿y por cuál salario? es de las mayores dudas en la planificación de personal para inversiones extranjeras. Es importante tener en cuenta que depende del tipo de tarea que vengan a realizar los empleados, por cuánto tiempo y el contrato entre las empresas de origen y destino del empleado. Todo esto hará que sea o no necesaria la inclusión en nómina de Argentina del empleado extranjero. Se toma en forma genérica, pero debe analizarse caso por caso, el plazo de 90 días que estipula Ley del Impuesto a las Ganancias como plazo máximo para personas extranjeras prestando servicios en nuestro país sin estar en nómina local.

Una vez que se define la inclusión de la persona en nómina argentina, el siguiente paso es definir el salario que se debe reflejar en la nómina; sobre todo porque hay aristas como que la persona está en nuestro país pero también presta servicios para la oficina de origen o bien es un puesto regional por lo cual el empleado está sólo una parte del mes en el país. Si a esto sumamos que la mayor parte de asignados internacionales por inversiones extranjeras desean cobrar parte de su salario en cuentas del exterior, es un análisis que debe realizarse con profundidad y viendo las implicancias impositivas en los países involucrados. En Argentina, las personas deben tener en su nómina reflejados los ingresos que generan por los servicios que prestan aquí, sin importar donde luego son cobrados efectivamente.

n ¿Dónde vivirán? Si bien para las empresas no suele ser el tema de mayor relevancia al tener viajeros de negocios o ejecutivos internacionales con destino en nuestro país, el alojamiento durante su estadía y otros temas domésticos tales como el colegio de los hijos del ejecutivo en nuestro país son definitorios para una asignación exitosa. En los causales de asignaciones que no llegan a su fin según el plazo estipulado, el de mayor recurrencia son las frustraciones domesticas tales como una casa que no cumple con las comodidades que la familia del ejecutivo necesitaba o la falta de adaptación de su familia, que termina por hacer que el ejecutivo solicite el regreso a su país de asignación. Este causal, es más recurrente que incluso los miedos a los proble mas de inseguridad en la Argentina.