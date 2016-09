Gracias a los jóvenes, Snapchat ingresará u$s 1000 millones en publicidad

Según un reciente informe de eMarketer, la publicidad en la red social Snapchat está creciendo exponencialmente y los ingresos podrían trepar hasta los u$s 1000 millones al finalizar 2017.

Se trata de un "crecimiento explosivo", aseguran los analistas, dado que para este año prevén unos ingresos publicitarios cercanos a los u$s 366,69 millones.

Cathy Boyle, analista principal de eMarketer, explicó que los anunciantes se sienten cada vez más atraídos hacia Snapchat por el enorme gancho que tiene con los millennials y la Generación Z, tan ansiados por las marcas, según releva el sitio especializado TodoTVNews.

"Para atraer a esos escurridizos consumidores, en el último año Snapchat ha expandido su portfolio publicitario incluyendo una gama mucho más amplia de anuncios en video, geofiltros y lentes patrocinados", comentó Boyle.

En EEUU, la función Discover genera a la compañía la mayor cuota de ingresos publicitarios: el 43%. La investigación indica que ese porcentaje variará el próximo año, cuando Stories supere a Discover como la principal fuente de ingresos de la red social en EEUU, generando el 37,8% de ellos.

Si bien Snapchat acapara un poderoso 31,6% de los usuarios de redes sociales en EEUU, sólo se queda con el 2,3% de los ingresos publicitarios del sector. Aunque en parte esto se debe a que lanzó su plataforma de anuncios a mediados de 2015, también es verdad que se enfrenta a competidores ya muy consolidados, como Facebook y Twitter.

"Snapchat ha mejorado sus posibilidades de marketing, y se ha asociado con 11 compañias de medición de resultados para afrontar las preocupaciones expresadas al comienzo. Ahora le falta demostrar que puede ofrecer a los anunciantes de manera constante un mejor retorno de inversión que otras redes sociales", añadió Boyle.

Actualmente, el 95% de los ingresos publicitarios de Snapchat provienen de EEUU. Sin embargo, eMarketer pronostica que a medida que comience a monetizar su actividad en países donde cuenta con una gran base de usuarios, el porcentaje internacional de los ingresos crecerá. Se espera que en 2018, un cuarto de los ingresos publicitarios de la red social vendrán de fuera de EEUU, asegura el análisis.

De esta forma en un par de años, los ingresos de la red social representarían el 75% del financiamiento que Snapchat ha levantado hasta el momento. Según cifras recopiladas por The Wall Street Journal, la empresa que dirige Spiegel, de 26 años, ha recibido u$s 2200 millones en capital de riesgo.

Snapchat cuenta en este momento con alrededor de 150 millones de usuarios activos diarios. La mayoría tiene una media de 13 a 23 años de edad.