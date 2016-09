Invierten u$s 100 millones en una planta de papas fritas

La alimenticia Simplot anunció una inversión de $ 1500 millones (u$s 100 millones) para la construcción de una planta de procesamiento de papas fritas congeladas y puré de papa en Mendoza, que se realizará durante el transcurso de los próximos 18 meses. La compañía llega a la Argentina asociada con Fabio Calcaterra, primo del presidente Macri. Según la estimación de la empresa, la facturación será de $ 1800 millones anuales, de los cuales el 70% será por exportar, equivalente a u$s 77 millones, a distintos países de Sudamérica, principalmente Brasil, Uruguay y Chile. A su vez, se emplearán 400 personas en forma directa y 2000 de manera indirecta.

El proyecto incluye el desarrollo de aproximadamente 50 productores en Mendoza, Córdoba y otras provincias, basado en el abastecimiento de semilla de alta calidad para papa industria, tecnología y soporte en el desarrollo del cultivo. El Presidente de J.R. Simplot, Bill Whitacre, junto a Mark McKeller, Presidente de Simplot división Food, llegan al país a través de un acuerdo comercial con Fabio Calcaterra, hermano de Ángelo y primo del presidente Mauricio Macri, dueño y accionista de la empresa San Fili SA, quien es uno de los referentes en la industria de papa pre-frita congelada nacional. "La compañía encontró en San Fili un socio estratégico que le permitirá instalarse en el país y entrar al negocio de forma integral", señaló el comunicado. J. R. Simplot Company’s Food Group es líder en producción de vegetales congelados en Estados Unidos y China, y también el principal proveedor para las cadenas de comidas rápidas estadounidenses y otros mercados internacionales. La empresa emplea a más de 10.000 personas a nivel global y factura actualmente unos u$s 6000 millones por año, de los cuales el 50% proviene de su división "food".