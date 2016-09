"Más que el tipo de cambio, hay que mejorar la logística para ser competitivos"

Con más de 20 años de trayectoria en una empresa que llegó hace 23 al país, Luciano Tiburzi, gerente general de Masisa Argentina conoce como pocos el mercado de la madera. La compañía surgió en Chile como una empresa familiar que fabricaba tableros aglomerados para reconstruir viviendas después de uno de los terremotos más devastadores que sufrió el vecino país, en 1960. En 1992, Argentina fue el primer destino de un plan de expansión internacional que abarcó a México, Brasil y Venezuela.

Con una planta de producción en Concordia, Entre Ríos, donde trabajan 600 personas, y centros de distribución "placacentros" en todo el país, donde se capacita a carpinteros y emprendedores además de proveerles los materiales, la firma es hoy líder en el mercado de la madera aglomerada.

Al tratarse de un negocio muy ligado a la construcción y refacción de viviendas, la actividad industrial sufrió una baja en lo que va del año. Sin embargo, las exportaciones a Estados Unidos, principal cliente para su producto de molduras pre pintadas, crecieron un 16%.

La coyuntura local y regional, las expectativas para el año que viene, y los programas de sustentabilidad de la compañía, que lleva adelante proyectos de reforestación y capacitación en oficios, fueron los temas sobre los que Tiburzi dialogó con El Cronista

–¿Cómo ve la situación económica local, cree que habrá una reactivación de la construcción y el consumo este año?

–El mercado está en baja en América latina, y Argentina no escapa a esta realidad. Localmente estamos en un proceso de reconversión de la economía, y somos optimistas en que se reactive la construcción. Para esto apostamos a la innovación y a lanzar nuevos productos en 2017.

–¿Ese optimismo se traduce en inversiones?

–Este año invertiremos unos u$s 16 millones, cifra similar a la que invertimos el año pasado. Diez millones en forestación y manejo de bosques y seis millones en mejoras de la productividad, a partir de la implementación del método Lean en nuestra planta, y en optimización de nuestra logística.

–¿Con qué estrategias piensan lograr mejoras en la competitividad?

–A partir de la innovación constante, la optimización de procesos y la capacitación. Aquí se habla mucho del dólar, pero más que el tipo de cambio, lo que hay que mejorar son las condiciones de la competitividad. Por ejemplo, la logística, que en nuestro caso representa una parte importante del costo, dado que nuestros productos tienen gran volumen y peso. Estamos pensando en implementar bitrenes, son camiones con una cabina y dos acoplados, que permiten ahorrar un 35% del costo. Para esto necesitamos autorizaciones y una infraestructura de rutas que permita la circulación de estos vehículos, como ya ocurre en Chile, Brasil y Uruguay.

–¿El negocio de Masisa no ha sido afectado por la importación?

–No en nuestro caso, justamente por ser productos voluminosos, pero además de alta calidad. La mejor defensa contra las importaciones es ser competitivo. Esto te permite vender en cualquier mercado. Nosotros no pedimos cerrar el mercado, sino condiciones equitativas de competencia. Si ingresan productos de afuera, que lo hagan sin dumping social o ambiental. Nuestros productos están certificados con el sello FSC (Forest Stewardship Council), y no dañan los bosques ni la salud de las personas.

–¿Cómo impactó en sus costos el alza de las tarifas energéticas?

–No nos vimos mayormente afectados, ya que el 96% de la energía térmica que utilizamos es renovable. Usamos biomasa proveniente de desechos de nuestro proceso productivo y de los aserraderos para alimentar nuestra caldera. En cuanto a la energía eléctrica, estamos pensando en un proyecto de generación también a partir de biomasa, como ya se está haciendo en Chile y en Venezuela.

–¿En qué situación se encuentra el empleo en su sector?

–En Concordia tenemos más de 600 empleados directos y somos el primer empleador privado. El año pasado incrementamos un 15% nuestra dotación, para reforzar el negocio de molduras pintadas que exportamos a Estados Unidos. Junto con la planta de Chile, abastecemos a este mercado donde tenemos el 25% del share. Más allá de esto, en Argentina trabajamos con una red de 4.500 carpinteros, y 35.000 en la región, a quienes brindamos capacitación y apoyo constante.