El ex ministro Fabio Medina Osorio, que se desempeñó hasta el viernes como Abogado General del Estado brasileño, afirmó que el gobierno del presidente Michel Temer "quiere encubrir la investigación del Lava-Jato" y tiene "mucho recelo" sobre hasta dónde puede llegar la lupa de la Justicia sobre la red de corrupción en Petrobras.

Osorio, que atribuyó su destitución a la estrategia de Brasilia de frenar las investigaciones, brindó las declaraciones a la revista Veja.

Temer negó que su gobierno haya intervenido o pretenda hacerlo para paralizar las investigaciones sobre sobornos en la estatal. "Jamás el Ejecutivo va a interferir en ese asunto. Cada Poder ejerce su papel y sería un absurdo querer interferir en la Justicia", le dijo al diario OGlobo, antes de conocerse la denuncia de Osorio.

El viernes el diario Folha de S.Paulo informó que el jefe de Gabinete, Eliseu Padilha, había llamado aquella noche a Osorio para convencerlo a que dejara su cargo. Padilha alegó que Osorio no actuaba en compás con el gobierno de Temer y citó como ejemplo el pedido que había hecho a la Corte Suprema de Justicia para tener acceso a las investigaciones de políticos involucrados en la red de corrupción en Petrobras, según Folha. Y no habría comunicado previamente esa solicitud al presidente o la cúpula de su gobierno.

Osorio tenía la intención de impulsar acciones contra esos políticos, como previamente había procedido su oficina con las empresas contratistas acusadas en el Lava-Jato. "No tengo duda (de que mi salida tiene que ver con ese episodio). Fui echado por haber contrariado muchos intereses. El gobierno quiere encubrir el Lava-Jato. Está receloso sobre hasta dónde puede llegar", dijo el ex ministro. Como abogado del Estado, aseguró tener la "obligación de buscar responsabilizar a los agentes públicos que lesionan los cofres federales".

Al menos un ministro de Temer, el titular de la Secretaría de Gobierno, Geddel Vieira Lima, es investigado por su supuesta responsabilidad en el caso Petrobras, mientras otros seis fueron citados por condenados que colaboran con la Justicia para reducir sus penas. Otros tres ministros renunciaron cuando Temer era presidente interino, antes de la destitución de Dilma Rousseff, por figurar entre los acusados de la mayor investigación por corrupción de la historia de Brasil. Todos son correligionarios del presidente en el PMDB. Osorio fue reemplazado por Grace Mendonca, que se desempeñaba como secretaria general del área de Contencioso en la misma cartera.