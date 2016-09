El mundo de los negocios

Exposición

El mes pasado se llevó a cabo en el predio ferial de La Rural la 15ª edición de Expoestrategas. El evento convocó a las principales aseguradoras y referentes de la industria del seguro. Fue el espacio de reunión de los brokers, productores asesores de seguros y profesionales relacionados a este mercado de todo el país. Asociart y San Cristóbal Seguros estuvieron presentes durante la exposición, con un stand integrado a través del cual presentaron los productos y servicios de todo el grupo asegurador. La participación conjunta incluyó la entrega de obsequios a todos los asistentes, la organización de un almuerzo exclusivo y el relacionamiento conjunto con la red comercial.Certina presenta su nuevo cronógrafo DS First Lady Chronograph, una pieza femenina con movimiento ETA Precidrive, distintivo de la marca. Combina un diseño deportivo con un estilo delicado, aportado por la correa de caucho negra que contrasta con detalles en PVD dorado. Además, la textura floral que se luce en el fondo de la caja, le brinda un acabado femenino. Cuenta con caja de acero inoxidable 316L con revestimiento en PVD, de 38 milímetros, cristal de zafiro y bisel de cerámica negra. Más en www.timesquare.com.ar.La Bolsa de Cereales anunció que hasta el 30 de noviembre llevará a cabo una campaña para convocar a interesados en asociarse a la institución. Para ello deberán contactarse con la oficina de socios al 4515-8200 /8300 - interno 3220.Starbucks celebra la apertura de tres nuevas tiendas en Mendoza en el lapso de una semana que generan más de 30 nuevos puestos de trabajo en la provincia. Dos de las nuevas tiendas se encuentran ubicadas en esquinas emblemáticas Avenida España y Montevideo y Espejo y San Martin, del centro de la ciudad, mientras que la tercera se sitúa en La Barraca Mall. Más en www.starbucks.com.Parque de la Costa presenta este mes una promoción por la cual hasta dos menores de 10 años pueden ingresar gratis, acompañados por un adulto que abone pasaporte. Con más de 50 atracciones infantiles, familiares, vértigo y shows en vivo, todo en un solo día y lugar.Kosiuko presenta Shine, una fragancia Eau de Parfum con toques de flores blancas, jazmines y gardenias, unidos con el durazno. Una fragancia joven y atractiva.Con el objetivo de dar respuesta a los nuevos desafíos de la educación universitaria, la Universidad Austral y Coursera abren su propuesta de formación de alta calidad, orientada a la comunidad global hispanoparlante. En Coursera existen más de 21 millones de estudiantes inscriptos en 1400 cursos de 145 universidades de prestigio internacional, pertenecientes a 28 países. Entre estas últimas, se encuentran las universidades de Stanford, Duke, Yale, Pensilvania, Londres y Edimburgo. La cursada es abierta y gratuita. Los alumnos tienen además la posibilidad de certificar la aprobación de los cursos por un costo administrativo de u$s 49.Fifteens presentó su nueva temporada de viajes 2017 - 2018 para quinceañeras. La experiencia incluye visitas a todos los parques de Walt Disney World y de Universal Orlando Resort, así como una travesía por Las Bahamas en un exclusivo crucero, una recorrida por la ciudad de Miami y el parque zoológico de montañas rusas Busch Gardens. Más en www.fifteens.com.ar.Nutrasem festeja su primer aniversario con su producto insignia el "Aceite Puro de semillas de Chia", considerado una importante fuente de energía por los deportistas, en especial aquellos que practican Crossfit, Spinnning y maratonismo. Por su alto contenido de ácidos grasos poliinsaturados Omega 3, aporta grandes beneficios en la protección de la salud cardiovascular y en el control del nivel de colesterol en sangre.Para que los niños cuiden su boca como lo hace un verdadero superhéroe, G.U.M. presentó productos para la higiene dental inspirados en los personajes de la película "Avengers" de Disney. Se trata de un cepillo de dientes con cerdas suaves (para encías delicadas de niños a partir de los 3 años), una crema dental sabor chicle, que ayuda a prevenir la caries y un kit portátil infantil.De la mano de eventos saludables como la carrera de obstáculos Bravus Race, desembarcó en Buenos Aires Reaktor, una bebida energizante de la estadounidense The Monarch Beverage Company. Posee vitaminas B2, B3, B5, B6, B7, B12, C y energéticos y antioxidantes como la cafeína, taurina, ginseng, guaraná e inositol. Y se presenta en envases de 354cc, 500cc y 1500cc.Con una amplia convocatoria Intersec Buenos Aires superó en expositores y visitantes a su edición 2014. El evento de seguridad organizado por Messe Frankfurt Argentina cerró sus puertas con un saldo positivo en expectativas para la industria. Durante la muestra se pudieron visitar 150 stands, participar en rondas internacionales de negocios, disfrutar del encuentro internacional de bomberos y asistir al Congreso de seguridad integral.Aspen Hotels presentó su programa de fidelización orientado al segmento corporativo, mediante el cual las participantes obtienen puntos por cada reserva que realizan en los hoteles de la cadena para luego poder canjearlos por premios en diferentes áreas como belleza, turismo, gastronomía y ocio. Más en www.aspenhotels.com.ar.Perramus presenta su colección Primavera/Verano 2017. Los nuevos modelos de pilotos, pilotines, camperas, trenchs y chalecos ultra livianos, tanto de hombre como de mujer, serán los productos estrella con una paleta de colores en la que se destacan la gama de beiges, amarillos, naranjas, azules y los infaltables blanco y negro. La colección se completa con chombas, jeans, bermudas, remeras, camisas y pantalones livianos además de los nuevos modelos de botas de lluvia.Con la presencia del Jefe de Gabinete, Marcos Peña, el ministro del Interior Rogelio Frigerio y el Secretario de Obras Públicas, Daniel Chain AySA lanzó un concurso nacional para de anteproyectos para la instalación de las nuevas oficinas centrales de la empresa dentro del predio de la Planta Potabilizadora General San Martín.