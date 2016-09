Argentina ya pesa más que Chile, Perúy Colombia en la cartera de JPMorgan

A la espera de que Morgan Stanley Capital International (MSCI) considere a la Argentina como un país emergente en junio del 2017 con una ponderación proyectada del 0,5%, JPMorgan (JPM) ya lo considera emergente en bonos. La ponderación es del 4% de la cartera, lo que lo ubica en el octavo lugar del ranking del benchmark de los bonos emergentes. Ya superó a Colombia, Chile y Perú en Latam, sólo superado por Brasil y México. A modo de comparación, hace un año la Argentina no figuraba entre los 40 en tenencia de los fondos de bonos emergentes.

Actualmente, los bonos con mayor tenencia en cartera son los de la nueva emisión de 2016. En rigor, los bonos dolarizados que más tienen son el Bonar 2026, el Discount 2033 Ley Nueva York y el Par 2038 Ley Nueva York.

El Discount es el bono de referencia por su capacidad de negociabilidad, al no contar con mínimos y estar en cartera de todos los fondos comunes de inversión locales, además de ser junto al Bonar 24 los bonos más usados para el contado con liquidación.

El rally de los bonos dolarizados dejó atrasada a la renta variable. Al bajar el riesgo soberano, su valor actual debe incrementarse. Esto no es algo automático, tiene rezagos y la estimación es de entre 12 y 15 semanas. Primero se constituyen carteras en activos conservadores como los bonos, los que más volumen generan por su renta y liquidez, y luego se van armando carteras de activos con variables como ADRs en el exterior.

De acuerdo a un paper de Bull Market Brokers, no sólo JPM tiene sus portafolios sintetizados de bonos emergentes, también los tienen otras empresas como Proshares, Vaguard y WisdomTree. Pero JPM es benchmark de otras carteras cerradas que no cotizan como un ETF, sino como hedge funds o fondos comunes de inversión privados. Sólo en ETF hay u$s 20.000 millones en deuda emergente. Argentina pondera entre los más importantes entre los 10 principales emisores. "Esto es importante para cuando comience a demandarse activos de renta variable y no solamente operen con MSCI la demanda privada, sino también con otras empresas", advierte el informe de research de Bull Markets.

Una vez que lo emergente se formalice, la Bolsa de Buenos Aires seguramente pegará el salto. De los sectores del Merval, apuestan que los más sensibles serán los bancarios por ser los de mayor ponderación en las carteras del exterior en todos los fondos. Prevén que YPF se verá afectada por su deuda dolarizada: a menor riesgo, mayor valor actual. De hecho, estiman que todas las empresas con deuda en dólares bajo riesgo argentino se verán favorecidas.

Esta baja de tasas también favorecerá la expectativa de mayores emisiones para empresas del Merval. En rigor, las emisiones de Celulosa, Central Puerto, Pampa y Grupo Clarín ayudaron a sus cotizaciones. Ante esta perspectiva, toda emisión de deuda que ayude a aumentar la capitalización le dará impulso a la cotización.

Ahora todas las miradas están puestas en junio de 2017, cuando en el MSCI se reúnan y nos den el status de emergentes. El cálculo que hace el presidente de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi, es que, una vez que se vuelva a jugar en Primera A, pueden ingresar u$s 30.000 millones anuales de fondos de inversión. Como dato, Qatar y Emiratos Árabes pasaron de mercados fronterizos a emergentes y en 2015 consiguieron más de u$s 25.000 millones cada uno.