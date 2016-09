El stock de crédito en dólares crece 150% en 2016 y vuelve a su nivel de 2012

El crédito en dólares creció casi 9% en agosto pasado, como resultado de las apuestas de empresas relacionadas con el comercio exterior por el financiamiento a bajas tasas en moneda extranjera, facilitadas por cambios normativos decididos este año por el Banco Central (BCRA) y el crecimiento de los depósitos bancarios en esa moneda. En los primeros ocho meses del año el stock de préstamos creció 148%.

Al menos en plazos cortos, para las empresas es más económico endeudarse en dólares que en pesos, dadas las altas tasas en moneda local que resultaron de la política monetaria contractiva que busca combatir la inflación. Así lo han entendido las empresas, que explican la mayor parte del aumento del financiamiento en moneda extranjera y transforman a los créditos comerciales en dólares en el producto más dinámico del sector financiero.

"Los préstamos en moneda extranjera al sector privado continuaron exhibiendo un gran dinamismo. En agosto, el financiamiento en dólares registró un aumento de 8,9% (u$s 590 millones) y en lo que va del año acumula un incremento de 148% (u$s 4310 millones). Así, el saldo promedio del mes superó los u$s 7000 millones. La tendencia creciente que vienen mostrando estos préstamos se explica por el comportamiento de los documentos a sola firma, línea fuertemente asociada al comercio exterior. En la misma dirección y distinguiendo por tipo de destinatario, se advierte desde fines de 2015 un fuerte aumento de los préstamos en dólares otorgados a empresas", dijo el BCRA en su informe monetarios del mes de agosto.

El stock de crédito en moneda extranjera no superaba los u$s 7000 millones desde julio de 2012, momento en que caía tras los primeros meses de cepo cambiario. En febrero de 2014 el stock total de préstamos en divisas llegó a su nivel más bajo, cuando rozó los u$s 3500 millones.

El crédito en dólares con tarjeta de crédito, el más dinámico en los últimos años de cepo, se mantiene prácticamente estable en términos de stock en lo que va del año, en torno a los u$s 430 millones.

El crecimiento de los préstamos en dólares se aprecia mejor en contraste con el stock de crédito en pesos. La expansión de los prestamos en pesos es de apenas 5% en el año y del 22% interanual. La cifra es una contracción en términos reales si se la compara con un avance del nivel general de precios en los últimos doce meses que ronda el 40% en varias mediciones.

La caída en el stock de crédito en moneda local es una consecuencia de la menor actividad económica, pero también hay un cambio en las preferencias de los tomadores de crédito. Este año el BCRA autorizó a que los proveedores de empresas exportadoras se apalanquen en dólares, algo que sólo estaba permitido a las firmas exportadoras después de la traumática experiencia de la salida de la convertibilidad. Eso permitió el pasaje.

"Los préstamos con destino esencialmente comercial presentaron variaciones acotadas. Las financiaciones instrumentadas mediante documentos mantuvieron su saldo estable, mientras que su variación interanual se redujo desde 17,7% en julio a 12,2% en agosto. Dentro de esta línea se observaron comportamientos diferenciados según el tipo de operación: el descuento de documentos registró un aumento que fue compensado por una disminución de los documentos a sola firma. Cabe mencionar que esta última línea viene mostrando un fuerte crecimiento en el segmento en dólares, por lo que habría una sustitución de financiamiento comercial en pesos por préstamos en moneda extranjera, instrumentados mediante documentos a sola firma", explicó el BCRA en su informe.

Los depósitos privados en dólares, mientras tanto, aumentaron 53% interanual en agosto, hasta los u$s 15.681 de promedio, cerca del aumento del 70% del crédito.