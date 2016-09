El agro aporta 50% de las divisas comerciales

Casi la mitad de las divisas que ingresaron al país por exportaciones provino del agro. Según datos de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) el complejo cerealero-oleaginoso representó, en el primer semestre de 2016, el 47,5% del total de las exportaciones del país.

El sector agroexportador contribuyó con el ingreso de u$s 13.180 millones, sobre un total de u$s 27.706 millones, sin contar los ingresos por biodiesel ni glicerina, también originados en el aceite de soja.

Según cifras del Indec, los ingresos relacionados a exportación de soja representaron en la primera mitad del año el 31,3% del total de las exportaciones del país y aumentó su valor 2,5% respecto a igual semestre del año 2015. Este complejo comprende las exportaciones de harinas y pellets de soja, aceite de soja y poroto de soja, cuyas participaciones dentro del complejo fueron de 52,2%, 22,9% y 18,8%, respectivamente.

En segundo lugar, se ubicaron las exportaciones del complejo cerealero. que alcanzaron los u$s 3.942 millones y aumentaron 20% con respecto al primer semestre del año pasado.

En tanto, las divisas ingresadas por el sector automotriz cayeron un 25% respecto al primer semestre de 2015. En total, este negocio representó el 9% de los ingresos de capital durante los primeros seis meses de 2016.

Por su parte las ventas del sector petrolero y petroquímico cayeron un 30,5% en este período y su participación total en la cantidad de divisas ingresadas fue de apenas del 4,1%. "El 76,2% de las exportaciones correspondieron al complejo petróleo y gas, mientras que las del complejo petroquímico representaron el 23,8% restante. En conjunto, las ventas se realizaron principalmente al Mercosur, China y Nafta", señaló el organismo.